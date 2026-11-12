حارسا شرف يفقدان وعيهما أمام عيني ماكرون في قصر الإليزيه

A member of the honor guard collapsed on Wednesday as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Élysée Palace in Paris for a visit. French President Emmanuel Macron and staff members approached the guard before staff carried him away. Macron then greeted Pellegrini. The guard’s condition and the cause of the collapse are not known. — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

فقد اثنان من أفرادوعيهما خلال استقبالفيبـ، الأربعاء، ما دفعإلى التدخل للمساعدة.وأظهرتأحد الحراس وهو يسقط أرضاً قرب، بالتزامن مع وصوليوموسارعوعدد منإلى مساعدة الحارس، قبل أن يحدث بعد لحظات قليلة الشيء نفسه لـوتولّى أفراد مننقل الرجلين بعيداً عنوبعد التعامل مع الحادث، استأنفوصافح نظيره، فيما لم تتوفرعنللحارسين أووفي وقت لاحق، أجرى الرئيسانتناولتفي مجالات، فضلاً عنمن