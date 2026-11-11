البيت الأبيض يلوّح بملاحقة تحقيقات الديمقراطيين

غارسيا يرأس لجنة الرقابة في جانفي 2027



غارسيا: "ترامب لديه ما يخفيه"



برنامج رقابي واسع



مطالبة بالوثائق بحلول 4 جانفي 2027



15 موظفاً إضافياً لمكتب المستشار القانوني



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