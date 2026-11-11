تحذير لمستخدمي Gmail.. اختراق جديد قد يكشف رسائلكم الخاصة

طبيعة التهديد



ما تحقق منه الباحثون



موقف غوغل



الخطر المحتمل



ما يجب فعله



الأمن السيبرانيGmailبرمجية خبيثة"Remus Stealer"رسائل البريد الخاصةتغيير كلمة المرور**.تُعرض البرمجية فيكأداة للبحث داخل، ويدّعي القراصنة قدرتهم على مواصلةحتى بعد تغيير الضحيةفيأو، ما قد يبقيدون علم صاحبه. ولا يقتصر الخطر على، إذ قد تمنحالمسروقة وصولاً إلىوخدمات أخرى.وتُعرض الأداة ضمنبقيمة، معلعرض الرسائل ومشاركة الوصول إلىمع قراصنة آخرين.حقّق باحثو شركةفي الادعاءات بعد فحصوالتحدث مع، فوجدواتُظهر واجهة تعرضومعلومات، ما يشير إلى أن الأداة مصممة لكشفلافقط.لكن الشركة شددت على أنهامن إمكانية وصول القراصنة إلىبعد تأمين الضحايا لحساباتهم بالكامل، ولا منالتي قال مطورها إنها تتفاعل معقبل إغلاقها.نفتأن تكون البرمجية تستغلفي، موضحة أن الهجمات التي تستهدف(بيانات مؤقتة تُبقي المستخدم مسجلاً للدخول) عبرليست جديدة، وأنهابانتظام. ويُعتقد أن المجرمين يحصلون على المعلومات منيكون أصحابها مسجلين فيها دخولهم إلى Gmail، وقد تحدث الإصابة عبرمتنكرة في هيئةإذا صحّت الادعاءات، فقد يعترض المجرمون، بما قد يفتح حسابات أخرى كـ، إضافة إلىتحتوي. لكن الأدلة المتاحة لا تثبت أن الأداة تتجاوز كلأو تحتفظ بالوصول إلى ما لا نهاية.من جهاز آخر آمن.وإزالةغير المصرح بها.أي تغييرات مشبوهة فيوحسابات التسوق والتواصل التي تعتمد على Gmail فيأوفي