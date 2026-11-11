ابنة الرئيس الإيراني ونجل أمير قطر يخطفان الأضواء في "كوب 31"

"زهراء" ترافق والدها، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى قمة "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية https://t.co/Q9vXXPHzDE — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 11, 2026

نجل أمير قطر يلفت الأنظار





أردوغان يقبّل نجل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة "كوب 31" في أنطاليا التركية اليوم الأربعاء https://t.co/dVBYxcodHu — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) November 11, 2026

قمة القادة



لم تقتصر الأضواء فيبـمدينةعلى كلمات القادة ومناقشاتهم المناخية، بل امتدت إلىاللافتة.ومن أبرز المشاهد حضورإلى جانب والدها،، خلال مشاركته في أعمال القمة، في ظهور استرعى الانتباه وأضفىعلى مشاركةوفي مشهد آخر، لفتالأنظار بظهوره إلى جانب والده خلال مشاركته في المؤتمر، بالتزامن مع اجتماعوزادت الأضواء المسلطة على المشهد القطري مع استقبالنجل أمير قطر، حيث أظهرت اللقطة المتداولة، فيأثارت تفاعلاً.وتأتي هذه المشاهد على هامش، التي تتضمنبين عدد من القادة والمسؤولين، فيما تشملكلمتين لـوتنطلق اليوم في مدينةقمة القادة ضمن مؤتمر المناخ، برعاية، وبمشاركة، إلى جانب قادة منوأكثر منويناقش المؤتمر سبل مواجهةوتسريع، مع التركيز على، فيما تستضيفالمؤتمرفي تاريخها.