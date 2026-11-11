ترامب ينقل عن طياري الجيش: جسم غامض تجاوز سرعة مقاتلة F-22 بثلاثة أضعاف

قال الرئيس الأمريكيإن طياريأبلغوه عنمرّ بسرعة تعادلمقاتلة، متعهداً ببدءوقال ترامب إن طياري القوات الجوية تحدثوا إليه عنمرّ قرببسرعة تعادل، في واقعة أثارت تساؤلات جديدة بشأنوجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الصحفي، بُثّت الأحد ضمن برنامجعلى شبكة، حيث سُئل الرئيس عما إذا كان قد رأى أو سمع ما يدفعه إلى الاعتقاد بوجود شيء يتجاوزوقال ترامب إنه لا يعد نفسه منبهذه الروايات، لكنه أشار إلى أنه تحدث معداخل، مؤكداً أنهم كانوافي ما نقلوه إليه.كما تعهد ترامب بـفي مزاعم تفيد بأنقد يكون معنياً بدراسةمن دون علم الرئيس، قائلاً إنه سيولي الأمروأضاف ترامب، في حديثه عن الطيارين، أنهم ليسوا من الأشخاص الذين يمكن وصفهم بـ، بل هم، مشيداً بمظهرهم وعلى نحو لافت خلال المقابلة.