ترامب ينقل عن طياري الجيش: جسم غامض تجاوز سرعة مقاتلة F-22 بثلاثة أضعاف
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طياري القوات الجوية أبلغوه عن جسم دائري غامض مرّ بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف سرعة مقاتلة F-22، متعهداً ببدء التحقيق.
وقال ترامب إن طياري القوات الجوية تحدثوا إليه عن جسم غامض دائري الشكل مرّ قرب مقاتلة من طراز F-22 بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف سرعتها، في واقعة أثارت تساؤلات جديدة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الصحفي روس دوثات، بُثّت الأحد ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، حيث سُئل الرئيس عما إذا كان قد رأى أو سمع ما يدفعه إلى الاعتقاد بوجود شيء يتجاوز الظواهر الجوية غير المفسرة.
وقال ترامب إنه لا يعد نفسه من المؤمنين كثيراً بهذه الروايات، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع طياري القوات الجوية داخل المكتب البيضاوي، مؤكداً أنهم كانوا جادين تماماً في ما نقلوه إليه.
كما تعهد ترامب بـالتحقيق في مزاعم تفيد بأن برنامجاً حكومياً سرياً قد يكون معنياً بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة من دون علم الرئيس، قائلاً إنه سيولي الأمر اهتماماً أكبر.
وأضاف ترامب، في حديثه عن الطيارين، أنهم ليسوا من الأشخاص الذين يمكن وصفهم بـنظريات المؤامرة، بل هم طيارون بارعون للغاية، مشيداً بمظهرهم ومهنيتهم على نحو لافت خلال المقابلة.
وقال ترامب إن طياري القوات الجوية تحدثوا إليه عن جسم غامض دائري الشكل مرّ قرب مقاتلة من طراز F-22 بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف سرعتها، في واقعة أثارت تساؤلات جديدة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة.
وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع الصحفي روس دوثات، بُثّت الأحد ضمن برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS، حيث سُئل الرئيس عما إذا كان قد رأى أو سمع ما يدفعه إلى الاعتقاد بوجود شيء يتجاوز الظواهر الجوية غير المفسرة.
وقال ترامب إنه لا يعد نفسه من المؤمنين كثيراً بهذه الروايات، لكنه أشار إلى أنه تحدث مع طياري القوات الجوية داخل المكتب البيضاوي، مؤكداً أنهم كانوا جادين تماماً في ما نقلوه إليه.
كما تعهد ترامب بـالتحقيق في مزاعم تفيد بأن برنامجاً حكومياً سرياً قد يكون معنياً بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة من دون علم الرئيس، قائلاً إنه سيولي الأمر اهتماماً أكبر.
وأضاف ترامب، في حديثه عن الطيارين، أنهم ليسوا من الأشخاص الذين يمكن وصفهم بـنظريات المؤامرة، بل هم طيارون بارعون للغاية، مشيداً بمظهرهم ومهنيتهم على نحو لافت خلال المقابلة.
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