الجزائر تتهم المغرب بالتسبب في تلوث سد حمام بوغرارة وتعتبره "هجوماً ممنهجاً"

اتهمتبالتسبب فيقرب، واعتبر وزير الداخليةالظاهرة، بحسبوقال مراد، خلالإلىغربي البلاد، الثلاثاء، إن، مؤكداً أن السلطات سترفع القضية إلىلاتخاذبالتنسيق مععلى المستويينوجاءت تصريحات مراد خلال زيارة أجراهاإلى منطقة، بتكليف من، بمشاركة وزراءووفقاً للمسؤولين الجزائريين، فإنالقادمة منتنتقل عبر مجاري أوديةوصولاً إلىوأفادتبأنالتي عرضها مختصون أظهرت مؤشرات، شملت، إلى جانبفي المياه.وحذر المدير العام لـ، من أن، مشيراً إلى رصدعلى أعماق تتراوح بينمن جانبه، أكد وزير الري الجزائرياتخاذلضمان سلامة المياه التي يوفرها السد لـغربي، وفقاً لـالمعتمدة.وأعلنت السلطات الجزائرية، ومتابعة، وتنفيذوالحد منودعاإلى إحالة القضية إلى، معتبرين أنها تمثل