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الجزائر تتهم المغرب بالتسبب في تلوث سد حمام بوغرارة وتعتبره "هجوماً ممنهجاً"

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 00:30 قراءة: 1 د, 11 ث
      
اتهمت الجزائر المغرب بالتسبب في تلوث سد حمام بوغرارة قرب الحدود المشتركة، واعتبر وزير الداخلية إبراهيم مراد الظاهرة "هجوماً ممنهجاً"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.


وقال مراد، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان غربي البلاد، الثلاثاء 10 نوفمبر، إن "هذه الظاهرة ليست بريئة وتعتبر هجوماً ممنهجاً"، مؤكداً أن السلطات سترفع القضية إلى الجهات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي.



وجاءت تصريحات مراد خلال زيارة أجراها وفد وزاري إلى منطقة مغنية الحدودية، بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمشاركة وزراء الري والبيئة والصحة والاتصال.


ووفقاً للمسؤولين الجزائريين، فإن النفايات والمواد الملوثة القادمة من الجانب المغربي تنتقل عبر مجاري أودية مويلح ومحيقن وعباس وصولاً إلى سد حمام بوغرارة.


وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن التحاليل التي عرضها مختصون أظهرت مؤشرات تلوث كيميائي وميكروبي، شملت معادن ثقيلة وبقايا مواد دوائية، إلى جانب انخفاض مستويات الأكسجين في المياه.

وحذر المدير العام لـلمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم عراب، من أن الوضع البيئي للسد "مقلق للغاية"، مشيراً إلى رصد النترات والأمونيا وانخفاض الأكسجين المذاب على أعماق تتراوح بين 9 و12 متراً.


من جانبه، أكد وزير الري الجزائري لوناس بوزقزة اتخاذ احتياطات المعالجة اللازمة لضمان سلامة المياه التي يوفرها السد لـ14 بلدية غربي تلمسان، وفقاً لـمعايير الجودة المعتمدة.

وأعلنت السلطات الجزائرية تعزيز مراقبة نوعية المياه، ومتابعة التحاليل الجارية، وتنفيذ مشاريع لمعالجة المياه المستعملة والحد من التصريفات الملوثة.

ودعا برلمانيون جزائريون إلى إحالة القضية إلى الهيئات والمحاكم الدولية المختصة، معتبرين أنها تمثل اعتداءً على الموارد المائية العابرة للحدود.

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