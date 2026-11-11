ترامب يعلن فشل محاولة عزل وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فشل محاولة عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، عقب تصويت مجلس النواب لصالح إحالة مشروع قرار عزله إلى اللجنة القضائية.وكتب ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «لقد باءت محاولة الديمقراطيين عزل وزير الحرب بيت هيغسيث بالفشل الذريع»، مؤكدا أن جميع الجمهوريين الذين شاركوا في التصويت، باستثناء النائب توماس ماسي، الذي وصفه بأنه «خاسر كبير»، صوتوا لصالح الوزير.وأشار ترامب إلى ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة في فنزويلا وإيران، وإلى تسجيل أفضل معدلات تجنيد في تاريخ الجيش الأمريكي، مع وجود قوائم انتظار طويلة للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية.واعتبر أن هذه الإنجازات، إلى جانب الروح المعنوية المرتفعة في صفوف القوات المسلحة، أدت إلى «تبرئة وطني أمريكي عظيم»، في إشارة إلى هيغسيث.واتهم ترامب الديمقراطيين بمواصلة استخدام مؤسسات الدولة الأمريكية أداة لتحقيق أهدافهم السياسية وإساءة استغلالها، داعيا إلى وضع حد لهذه الممارسات، ومختتما منشوره بشعار «لنجعل أمريكا عظيمة مجددا».وجاءت تصريحات ترامب عقب تصويت مجلس النواب بأغلبية 211 صوتا مقابل 204 أصوات على إحالة مشروع القرار رقم 1655 إلى اللجنة القضائية، ما أدى إلى تعطيل إجراءات العزل في المرحلة الحالية.وكان النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي توماس ماسي قد قدم ثمانية بنود اتهام ضد هيغسيث، تتعلق خصوصا بشن الحرب على إيران دون تفويض من الكونغرس، إضافة إلى العمليات العسكرية الأمريكية في اليمن وفنزويلا، والتعامل مع الخسائر المدنية والضربات التي استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات.ورفض هيغسيث الاتهامات خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون، معتبرا أنها خلافات سياسية لا ترقى إلى مخالفات تستوجب العزل، ووصف التحرك ضده بأنه «تخريب» وليس ممارسة وطنية.من جانبه، أعلن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن إحالة مشروع العزل إلى اللجنة القضائية تمثل «انتصارا كاملا» لهيغسيث ووزارة الدفاع والقوات الأمريكية.ورغم تعطيل مشروع القرار، فإن احتمالات استئناف إجراءات العزل لا تزال قائمة، في ظل استعداد الديمقراطيين لتولي الأغلبية في مجلسي الكونغرس في جانفي 2027، ودعم قيادات ديمقراطية بارزة لمساءلة الوزير.