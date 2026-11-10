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الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد وأرامكو والمركز المالي في الرياض بصواريخ ومسيّرات

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 16:09 قراءة: 1 د, 10 ث
      
أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة لـالحوثيين، الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت عدة مواقع في السعودية.


وقال بيان للقوات المسلحة إن العمليات العسكرية استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومحطات ضخ على خط أنابيب شرق–غرب والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى منشآت شركة أرامكو في بقيق وتجمعات عسكرية في مديرية المضاربة ورأس العارة.


وذكر البيان أن العمليات "جاءت رداً على غارات جوية سعودية استهدفت سوق الحضارة في مدينة تعز، وقرية في مديرية بني حشيش"، واتهمت الرياض باستخدام قنابل أمريكية من طراز "GBU-12" و"GBU-38".



وأوضح البيان أن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد الدولي ومحطات ضخ على خط أنابيب شرق–غرب في الرياض، وذكر أن الإصابات كانت مباشرة وخلفت حرائق وأضراراً في المواقع المستهدفة.

وفي العملية الثانية، استهدفت القوات التابعة للحوثيين منشآت أرامكو في بقيق، وقال البيان إنها حققت أهدافها.

وفي العملية الثالثة، استهدف الحوثيون تجمعات للقوات السعودية في مديرية المضاربة ورأس العارة، يشرف عليها بحسب البيان الضابط السعودي بدر الحربي، وأسفرت عن "عدد كبير من القتلى والجرحى".

وفي العملية الرابعة، جرى استهداف المركز المالي في الرياض.

وحذرت القوات المسلحة المستثمرين والشركات من إبقاء استثماراتهم في السعودية، ونصحتهم بـنقلها إلى "بلدان آمنة"، معتبرة أن المملكة "غير آمنة للاستثمار" حتى وقف ما سمته العدوان والحصار على اليمن.


ونفى البيان استهداف خط أنابيب شرق–غرب في المدينة المنورة، مؤكداً أن العمليات طالت الخط في الرياض.

وأكدت القوات أنها ستواصل عملياتها باتجاه العمق السعودي، وفق معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد"، حتى وقف العدوان ورفع الحصار.

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