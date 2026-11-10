الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد وأرامكو والمركز المالي في الرياض بصواريخ ومسيّرات

أعلنتالتابعة لـ، الثلاثاء، تنفيذبصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت عدة مواقع فيوقال بيان للقوات المسلحة إن العمليات العسكرية استهدفت، إضافة إلىوذكر البيان أن العمليات، واتهمت الرياض باستخداموأوضح البيان أناستهدفتفي الرياض، وذكر أن الإصابات كانتوخلفتفي المواقع المستهدفة.وفي، استهدفت القوات التابعة للحوثيين، وقال البيان إنهاوفي، استهدف الحوثيون، يشرف عليها بحسب البيان، وأسفرت عنوفي، جرى استهدافوحذرت القوات المسلحةمن إبقاء استثماراتهم في السعودية، ونصحتهم بـ، معتبرة أن المملكةحتى وقف ما سمتهونفى البيان استهداف، مؤكداً أن العمليات طالت الخط فيوأكدت القوات أنها ستواصل عملياتها باتجاه، وفق معادلة، حتى