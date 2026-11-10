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تراجع رئيس "إنفيديا" إلى المركز العاشر في قائمة أثرياء العالم

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جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لـإنفيديا
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 12:46 قراءة: 0 د, 49 ث
      
تراجع جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، إلى المركز العاشر في قائمة "فوربس" للمليارديرات، في ظل تقارير تفيد بوجود علاقة له بسيدة تعتبرها أجهزة الاستخبارات الأمريكية جاسوسة صينية.


ووفقاً للمجلة، انخفضت ثروة هوانغ بمقدار 7.4 مليار دولار لتصل إلى 154.7 مليار دولار، مما أدى إلى تراجعه من المركز الثامن إلى العاشر في تصنيف "فوربس" للمليارديرات.


وأغلق سهم "إنفيديا" تداولات أمس على انخفاض بنسبة 4.27% عند 178.67 دولار، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت سابقاً، دون تقديم أدلة، أن رائدة الأعمال أليس هوانغ كانت على علاقة وثيقة برئيس "إنفيديا"، وأنها كانت مصدراً للمعلومات لجهات حكومية صينية.

وأقر رئيس "إنفيديا" بوجود علاقة خارج نطاق الزواج، فيما أعلنت الشركة بدء تحقيق مستقل في الأمر. وكان جون ريتزو، المتحدث باسم "إنفيديا"، قد صرح في وقت سابق بأن جنسن هوانغ يعتزم مواصلة عمله.

ومن جانبه، أكد غو جياكون، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، أن الادعاءات بشأن ما يُسمى "التجسس الصيني" في قضية رئيس إنفيديا لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.

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