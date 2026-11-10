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إسبانيا: مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في انفجار حقيبة ظهر

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 11:15 قراءة: 0 د, 37 ث
      
لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر بعد انفجار حقيبة ظهر في مدينة أوفييدو شمال إسبانيا.


وقالت الشرطة إن الانفجار وقع عندما وصل ضباط من وحدة الكلاب المتخصصة الإسبانية لفحص حقيبة ظهر مشبوهة صباح الثلاثاء، فيما أشادت الشرطة الإسبانية بالضابط الذي كشفت هويته باسم خوان خوسيه في بيان على منصة إكس وقالت إن قلوبهم مع عائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، عثر الضباط على حقيبة الظهر بعد حضورهم إلى الموقع لحادث منفصل.

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