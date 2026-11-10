إسبانيا: مقتل ضابط شرطة وإصابة آخر في انفجار حقيبة ظهر

Tragedia en Oviedo: un policía nacional muerto y otro herido grave tras explotar un artefacto casero en Villafría.





Los agentes intervenían en un operativo por un tiroteo en el que una mujer resultó herida.





Oviedo #asturias https://t.co/tITmKBIoTa— miOviedo - Tu diario digital gratuito (@mioviedo_) November 10, 2026

لقي ضابط شرطة مصرعه وأصيب آخر بعد انفجار حقيبة ظهر في مدينة أوفييدو شمال إسبانيا.وقالت الشرطة إن الانفجار وقع عندما وصل ضباط من وحدة الكلاب المتخصصة الإسبانية لفحص حقيبة ظهر مشبوهة صباح الثلاثاء، فيما أشادت الشرطة الإسبانية بالضابط الذي كشفت هويته باسم خوان خوسيه في بيان على منصة إكس وقالت إن قلوبهم مع عائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه.ووفقا لوسائل إعلام محلية، عثر الضباط على حقيبة الظهر بعد حضورهم إلى الموقع لحادث منفصل.