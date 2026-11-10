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الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 09:16 قراءة: 1 د, 5 ث
      
ارتفع الفائض التجاري الصيني متجاوزا تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، مدفوعا بالسباق العالمي على امتلاك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.


وساهم هذا الزخم في تعويض تراجع الطلب المحلي، وهو وضع من المرجح أن يزيد من حدة التوترات التجارية مع شركاء الصين الرئيسيين.


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وتأتي هذه البيانات قبيل انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» في شنتشن، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال العام.


وتسلط هذه الأرقام الضوء على تنامي اعتماد بكين على الطلب الخارجي لدعم اقتصاد يعاني من تراجع الاستهلاك وركود مستمر في سوق العقارات.
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وأظهرت بيانات للجمارك الصينية صدرت الثلاثاء ارتفاعا حادا في الصادرات بالدولار بنسبة 35.2 بالمائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو معدل يقل قليلا عن الزيادة المسجلة في سبتمبر والبالغة 36.3 بالمائة، لكنه يتجاوز بوضوح توقعات خبراء الاقتصاد التي رجحت ارتفاعا بنسبة 33.5 بالمائة.

وأسهم هذا الأداء في ارتفاع الفائض التجاري للصين إلى 1.04 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، متجاوزا حاجز التريليون دولار للعام الثاني على التوالي.

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