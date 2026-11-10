ماكرون يرحب بدخول أسطورة الجودو رينر سباق الرئاسة في فرنسا

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين بنبأ ترشح بطل الجودو تيدي ‌رينر، أحد أشهر الشخصيات الرياضية في فرنسا، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.وقال ماكرون في برنامج إخباري تلفزيوني: "أنا ​سعيد جدا بأن شخصا مثل تيدي ⁠رينر، وهو بطل عظيم، قرر المشاركة ​في هذا الصراع الرئاسي والمساهمة بقناعاته وأفكاره ​وموهبته، وهذا لا يمكن إلا أن يعود بالنفع على البلاد".وكان رينر، البالغ من العمر 37 عاما، ​قد أعلن ترشحه فجأة عبر وسائل ​التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الاثنين.وقال ‌إن ⁠منتقديه سيصفون ترشحه بالجنون بحجة أنه وافد على السياسة ولا يملك خبرة فيها، لكنه أكد أن الجنون الحقيقي هو القبول ​بتراجع فرنسا ​وتفاقم ⁠مشكلات الأمن واتساع هوة التفاوت الاجتماعي.أضاف أن فرنسا بحاجة إلى الحس السليم ​والحزم والعدالة، وإلى دولة قادرة ​على ⁠الإنجاز، لا إلى سياسي محترف آخر يسوسها.وتعهد رينر، المتوج بخمس ذهبيات أولمبية و11 لقبا عالميا، ⁠بالعمل ​جنبا إلى جنب مع ​الناخبين لإعادة بناء فرنسا، بدلا من إدارة شؤون البلاد ​من برج عاجي.