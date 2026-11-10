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رواية ساخرة تفوز بجائزة "بوكر 2026" الأدبية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 06:50 قراءة: 1 د, 29 ث
      
فاز الكاتب البريطاني إم. جون هاريسون بجائزة بوكر الأدبية لعام 2026 عن روايته الديستوبية الساخرة "نهاية كل شيء"، ليصبح أكبر الفائزين بها سنا عن 81 عاما.


وتسلم هاريسون الجائزة، البالغة قيمتها 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 67 ألف دولار)، خلال حفل أقيم في لندن مساء الاثنين، عن روايته الثالثة عشرة التي تتناول الكارثة وانهيار المجتمع في المستقبل القريب.


وأعلنت لجنة التحكيم، برئاسة المؤرخة البريطانية ماري بيرد، اختيار الرواية بالإجماع، مشيدة بما تتمتع به من "طموح هائل" و"كتابة استثنائية ومحترفة".


ويعد فوز هاريسون سابقة في تاريخ الجائزة، إذ أصبح أول فائز بها ينحدر من الأوساط الأدبية المتخصصة في الخيال العلمي، بعد مسيرة إبداعية امتدت نحو ستة عقود.

وتغلب الكاتب البريطاني على خمسة منافسين في القائمة النهائية، أبرزهم الفائزان السابقان دوجلاس ستيوارت ومارلون جيمس، اللذان تصدرا توقعات المراهنين، إلى جانب إليزابيث ستراوت الحائزة جائزة بوليتزر، ولوك كينارد وريبيكا بيري.

وتدور أحداث الرواية على الساحل الإنجليزي المطل على القنال الإنجليزي، حيث أدت كارثة غامضة إلى انهيار النظام الاجتماعي، بالتزامن مع ظهور كيانات غريبة مجهولة الطبيعة في بريطانيا.

وتتمحور القصة حول فيليب تيننت، الذي يجمع الأشياء التي يقذف بها البحر إلى الشاطئ، ويعيش مع عمته مارني المسلحة، قبل أن يعثر على قطعة أثرية غامضة قادرة على تغيير شكلها.

وقالت بيرد إن الرواية تقدم "سياسة الحاضر من منظور المستقبل"، وتصور مجتمعا "يمر بكارثة لا يفهمها حقا".

وأضافت: "ما يفعله هو أنه يقول إنه عندما تقع الكارثة، لن تعرف ما الذي يحدث. وهناك أجزاء يجد فيها القارئ نفسه مع الشخصيات، غير قادر على فهم ما يجري بالكامل. وأعتقد أن هذا أمر مثير للغاية".

وفي تصريحات أعقبت إعلان الجائزة، ربطت بيرد موضوعات الرواية بالمخاوف المعاصرة من الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى الغموض المحيط بطبيعة الكائنات والأشياء التي تظهر في أحداثها.

من جانبه، أوضح هاريسون أن الأحداث الجارية وفرت موضوعات الرواية وسخريتها، متسائلا عن كيفية استمرار الإنسان في حياته عندما تتحول توقعاته وتفسيراته للعالم إلى كارثة متواصلة.

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