ترامب يدافع عن رئيس «إنفيديا» بعد شبهات ارتباطه بجاسوسة صينية

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانج، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد».وألمح ترامب إلى إمكانية التدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانج، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.وأضاف ترامب: «تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم تكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع نظيره الصيني.وقال ترامب: «لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة».وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانج الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، كما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة «إنفيديا»، وتُستخدم في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.