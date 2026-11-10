Babnet   Latest update 07:43 Tunis

ترامب يدافع عن رئيس «إنفيديا» بعد شبهات ارتباطه بجاسوسة صينية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af2ac93535652.09498246_nmoehilgjkqfp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 06:30 قراءة: 1 د, 12 ث
      
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانج، لا ينبغي أن يقلق بشأن تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بامرأة يُشتبه في أنها عميلة للحكومة الصينية.
أخبار ذات صلة:
إنفيديا تفتح تحقيقا بشأن رئيسها بعد اعترافه بعلاقة مع مسؤولة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين...


وقال ترامب خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: «أعلم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ينظر في الأمر من زاوية أخرى، وأعتقد أنه سيكون في وضع جيد».


وألمح ترامب إلى إمكانية التدخل المباشر في تحقيق يتعلق بمكافحة التجسس، في إشارة إلى طبيعة علاقته الودية بهوانج، فضلا عن الرهانات الجيوسياسية المحتملة المرتبطة بالقضية.


وأضاف ترامب: «تحدثت معه اليوم فقط للاطمئنان على أنه بخير، وسؤاله عن أحواله. وقال إنه لم تكن لديه أي فكرة على الإطلاق بأن الشخص المعني جاسوس».

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيثير هذه القضية مع نظيره الصيني.

وقال ترامب: «لا، لا أعتقد ذلك. أعني، ربما. أنا متأكد من أن الرئيس شي سيسألني عن الأمر. أنا أعرف جنسن جيدا، وأعتقد ببساطة أنه رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة».

وأثار الكشف المفاجئ عن خيانة هوانج الزوجية اضطرابا في الأوساط السياسية وقطاع التكنولوجيا الأمريكي، كما أثار مخاوف جديدة بشأن احتمال تمكن الصين من الوصول إلى الرقائق المتطورة التي تصممها شركة «إنفيديا»، وتُستخدم في تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339410

babnet

كل الأخبار...

07:43 - قفصة: إجراء أول عمليتين جراحيتين بتقنية المنظار بالمستشفى الجهوي بالمتلوي
07:31 - متحوّر جديد لكورونا يثير القلق.. رياض دغفوس يوضح حقيقة الوضع في تونس
07:17 - مناقشة مشروع ميزانية 2027: نواب يطالبون بتسريع الصلح الجزائي وتركيز المحكمة الدستورية ودعم المؤسستين الأمنية والعسكرية
07:11 - مداولات ميزانية الدولة 2027: نواب الشعب يؤكدون أهمية دفع الاستثمار وتعزيز الإنتاج الوطني وتثمين الثروات
06:50 - رواية ساخرة تفوز بجائزة "بوكر 2026" الأدبية
06:46 - مصدر دبلوماسي: نتنياهو يتصل بترامب يوميا لدفعه إلى استئناف الحرب على إيران
06:42 - شعبية ترامب تقترب من أدنى مستوياتها عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
06:30 - ترامب يدافع عن رئيس «إنفيديا» بعد شبهات ارتباطه بجاسوسة صينية
06:20 - هيغسيث يقلل من مخاطر عزله وسط تحرك في الكونغرس الأمريكي
06:10 - فرنسا تتهم الحرس الثوري الإيراني بالوقوف وراء هجوم سيبراني واسع استهدف مئات المتاجر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 | 30 جمادى الأول 1448
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
عيد الشجرة
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet28°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-19
28°-16
29°-19
27°-16
25°-16
  • Avoirs en devises 24133,1
  • (09/11)
  • Jours d'importation 92
  • 1 € = 3,37190 DT
  • (09/11)
  • 1 $ = 3,01788 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/11)     1164,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/11)   29198 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab