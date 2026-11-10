مصدر دبلوماسي: نتنياهو يتصل بترامب يوميا لدفعه إلى استئناف الحرب على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم شن ضربات جديدة على إيران في الوقت الراهن، في وقت أفادت فيه صحيفة «فايننشال تايمز» بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصل به يوميا لحثه على استئناف الحرب.ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم تسمه أن نتنياهو يواصل الضغط على ترامب لشن هجوم جديد، ما يثير قلق قادة عرب يسعون إلى منع تجدد المواجهة.وقال الدبلوماسي: «نتنياهو يتصل به كل يوم لدفعه إلى استئناف الحرب. ومن لا يريدون الحرب داخل البيت الأبيض وخارجه يحاولون التصدي لذلك... وقادة المنطقة يطلبون منه عدم التصعيد وإعطاء الأولوية للمفاوضات».وفي أحدث تطور، قال ترامب، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الحرب مع إيران «انتهت عمليا من الناحية العسكرية»، مؤكدا أنه سيؤجل أي ضربات جديدة في الوقت الراهن، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي والاستعداد للتحرك مجددا إذا تغيرت الظروف.وأوضح ترامب أن دولا إقليمية، بينها السعودية وقطر والإمارات، تطلب تجنب التصعيد. وتواصل الدوحة وساطتها بين واشنطن وطهران، وسط خلافات بشأن رفع الحصار والعقوبات والبرنامج النووي الإيراني.وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران عرضت استئناف محادثات السلام خلال يومين، شريطة رفع الحصار والعقوبات الأمريكية ووقف الأعمال القتالية، فيما وصفت واشنطن الشروط الإيرانية بأنها غير واقعية.ورغم جهود التهدئة، نقلت وكالة «رويترز» عن وسائل إعلام إيرانية وقوع ضربات على جزيرة قشم ليلة الأحد إلى الاثنين، دون تأكيد أمريكي لهذه التقارير.وكان موقع «أكسيوس» قد أفاد بأن نتنياهو حث ترامب، خلال اتصال جرى في 31 أكتوبر، على استئناف الضربات عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بينما فضل ترامب منح المفاوضات فرصة إضافية.وفي موسكو، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من خطورة التحضير لعمليات عسكرية جديدة ضد إيران، مؤكدة دعم روسيا لجهود الوسطاء واستعدادها للمساعدة في التوصل إلى تسوية.كما بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المسؤول الأمني الإيراني محسن رضائي أمن المنطقة وترتيبات مرحلة ما بعد الحرب.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري شن ضربات على أهداف في إيران، وردت طهران بهجمات مضادة. ولا يزال النزاع دون تسوية نهائية رغم انحسار القتال واسع النطاق.