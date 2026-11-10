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شعبية ترامب تقترب من أدنى مستوياتها عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Novembre 2026 - 06:42 قراءة: 1 د, 9 ث
      
أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترب من أدنى مستوياتها، في ظل القلق من ارتفاع الأسعار، الذي ساهم في هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.


ويحظى أداء ترامب في البيت الأبيض بتأييد نحو 32% من الأمريكيين، وهي النسبة نفسها التي سجلتها استطلاعات «رويترز/إبسوس» السابقة التي أُجريت بين أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر.


وتزيد هذه النسبة بنقطة مئوية واحدة فقط عن نسبة التأييد البالغة 31% التي سجلها استطلاع «رويترز/إبسوس» في منتصف أكتوبر، وهي أدنى نسبة في مسيرته السياسية.


وأظهر الاستطلاع أن 21% فقط من الأمريكيين يقيّمون أداء ترامب إيجابيا في التعامل مع تكاليف المعيشة.

وأدت الحرب التي شنها على إيران في فيفري إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، ما أثقل كاهل الأسر الأمريكية. كما انعكس التقييم المنخفض لأداء ترامب في هذا الملف على حلفائه في الكونغرس.

وبلغت نسبة التأييد لأداء ترامب في ملف الهجرة 38%، مقابل 25% فقط في ما يتعلق بإدارة الاقتصاد.

وشملت انتخابات التجديد النصفي جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وكانت شبكة «سي إن إن» توقعت حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب، فيما رجحت وكالة «بلومبرغ» سيطرتهم على مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا على الأقل.

وأظهرت تقديرات لاحقة لوكالة «أسوشيتد برس» أن الديمقراطيين ضمنوا السيطرة على المجلسين، بعدما انتزعوا سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ من الجمهوريين. ووفقا لشبكة «سي بي إس نيوز»، ضمن الديمقراطيون وحليفاهما المستقلان 54 مقعدا على الأقل، مع استمرار فرز الأصوات في بعض السباقات.

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