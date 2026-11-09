ترامب يشكك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نزاهة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، متسائلا عن دقة استطلاعات الرأي ودور آلات التصويت في تحديد النتائج.وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «هل يعتقد أحد حقا أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف أخطأت استطلاعات الرأي إلى هذا الحد؟».وزعم الرئيس الأمريكي أن بعض دفعات الأصوات المدلى بها مبكرا كانت ضخمة إلى درجة جعلت الفوز مستحيلا، بصرف النظر عن عدد الناخبين الذين توجهوا إلى مراكز الاقتراع.وأضاف: «الأمر كله يتعلق بآلات التصويت، التي أصبحت أهم بكثير من الناخب نفسه!».وتأتي تصريحات ترامب بعد أيام من تهنئته الديمقراطيين بفوزهم في الانتخابات. ففي اتصال هاتفي مع شبكة «سي بي إس نيوز»، قال: «تهانينا للديمقراطيين، وأتطلع إلى العمل معكم من أجل مصلحة بلادنا».واعتبر ترامب حينها أن الجمهوريين كانوا سيحققون نتائج أفضل بكثير لو كان اسمه مدرجا على بطاقات الاقتراع، مشيرا إلى أن غيابه أثر في إقبال أنصار الحزب الجمهوري على التصويت.وشملت انتخابات التجديد النصفي جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، إضافة إلى 35 مقعدا في مجلس الشيوخ.وكانت شبكة «سي إن إن» توقعت حصول الديمقراطيين على أغلبية مجلس النواب، فيما رجحت وكالة «بلومبرغ» سيطرتهم على مجلس الشيوخ بحصولهم على 51 مقعدا على الأقل.وأظهرت تقديرات لاحقة لوكالة «أسوشيتد برس» أن الديمقراطيين ضمنوا السيطرة على المجلسين، بعدما انتزعوا سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ من الجمهوريين. ووفقا لشبكة «سي بي إس نيوز»، ضمن الديمقراطيون وحليفاهما المستقلان 54 مقعدا على الأقل، مع استمرار فرز الأصوات في بعض السباقات.وكانت «أسوشيتد برس» قد وثقت أعطالا تقنية خلال عملية التصويت، بينها خلل في أجهزة استقبال بطاقات الاقتراع بمقاطعة ويستتشستر في ولاية نيويورك، حيث جرى حفظ البطاقات الورقية لمعالجتها لاحقا، دون ظهور أدلة على عمليات تزوير واسعة النطاق.