إنفيديا تفتح تحقيقا بشأن رئيسها بعد اعترافه بعلاقة مع مسؤولة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين

شبهات تجسس صيني



اعتراف واعتذار



مخاوف من تداعيات على الشركة



ترامب يدعم هوانغ والصين تنفي الاتهامات



أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية، العملاقة في مجال الرقائق الإلكترونية، فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن تقارير إعلامية أفادت بأن رئيسها التنفيذي ومؤسسها، جينسن هوانغ، كان هدفا لعملية استخباراتية صينية، وذلك بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع مسؤولة تنفيذية يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية.وأكد مجلس إدارة الشركة، في بيان، أن القرار جاء على خلفية «التقارير الصحافية الأخيرة التي أشارت إلى أن المؤسس والرئيس التنفيذي، جينسن هوانغ، كان هدفا لعمليات استخباراتية أجنبية»، من دون أن يسمّي الدولة المعنية.وأضاف المجلس أنه «يثق بجينسن وفريقه»، مشيرا إلى أن هوانغ يدعم التحقيق وتعهد بالتعاون الكامل معه.وأوضح البيان أن الأمن القومي والاقتصادي الأمريكيين يمثلان أولوية للشركة، وأن لجنة تضم أعضاء مستقلين من مجلس الإدارة، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، ستتولى الإشراف على التحقيق. وفي المقابل، شدد المجلس على أنه لا يرى في الوقت الراهن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار الشركة قد تعرضت للاختراق.وتعود القضية إلى تقارير نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في أكتوبر الماضي، أفادت بأن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية يشتبهون في أن أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» السنغافورية المتخصصة في مراكز البيانات، كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية وتنقل معلومات إلى بكين.وبحسب التقارير، كانت أليس هوانغ على علاقة بجينسن هوانغ، كما كانت الشركة التي عملت لديها من بين عملاء إنفيديا في مجال الرقائق المتقدمة. وتخضع «ميغاسبيد» لتدقيق السلطات الأمريكية على خلفية شبهات تتعلق بمساعدة بكين على الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، التي تفرض واشنطن قيودا على تصديرها إلى الصين.The Washington Post+2وفي رسالة وجّهها إلى موظفي الشركة ومجلس إدارتها وشركائها ومساهميها حول العالم، ونُشرت الأحد، أقرّ جينسن هوانغ بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وعائلته وزملائه.وقال في الرسالة: «لقد خنت زوجتي. لقد ألحقت تصرفاتي الأذى بها وبأطفالنا. لا يوجد أي عذر لما فعلته. أنا آسف جدا»، مضيفا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله، ومجددا التزامه بمواصلة قيادة الشركة والعمل على استعادة ثقة موظفيها ومساهميها.وأكد هوانغ، في ما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالأمن القومي، أنه يدعم التحقيق الذي أطلقه مجلس الإدارة وسيتعاون معه بشكل كامل.Axios+1من جهته، أكد ناطق باسم إنفيديا أن التطورات الأخيرة لن تعرقل عمل الشركة، مشيرا إلى أن جينسن هوانغ مصمم على مواصلة مهامه رئيسا تنفيذيا دون انقطاع.في المقابل، اعتبر دان آيفز، المحلل ومدير شركة «يوركفيل آيفز»، أن هوانغ يواجه وضعا حرجا للغاية، متوقعا أن تؤدي القضية، على أقل تقدير، إلى سلسلة من التحقيقات في الكونغرس الأمريكي، ومحذرا من احتمال تكبد الشركة خسائر كبيرة، ومن وجود مخاطر على مستقبل هوانغ في منصبه على المدى البعيد.وكان مجلس النواب الأمريكي قد شهد تحركات من أعضاء جمهوريين لدعوة هوانغ إلى تقديم إحاطة بشأن علاقته بالمسؤولة الصينية المشتبه في ارتباطها بالاستخبارات.ABC News+2وردا على أسئلة الصحافيين الأحد، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جينسن هوانغ بأنه «شخص نزيه» و«شخصية رائعة»، مضيفا أنه لا يعرف تفاصيل ما حدث، وأن هوانغ ربما تكون لديه مبرراته. كما أشاد بما وصفه بالعمل الكبير الذي قدمه من أجل الولايات المتحدة.من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه لا يستطيع التعليق على القضية، باعتبارها مسألة داخلية تخص الشركة.أما الصين، فقد وصفت التقارير المتعلقة بالتجسس بأنها «تكهنات لا تستند إلى أي أساس»، في حين جدد ترامب دعمه لهوانغ، الذي سبق أن وصفه بـ«العبقري».وكان جينسن هوانغ من بين رجال الأعمال الذين رافقوا ترامب خلال زيارته إلى بكين في ماي الماضي، حيث التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ.وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن إنفيديا أصدرت توجيهات إلى شركائها في قطاع مراكز البيانات تقضي بتقييد تعاملاتهم مع العملاء الصينيين. ونقلت الصحيفة عن خمسة مصادر مطلعة أن عملاء الشركة في قطاع خدمات الحوسبة السحابية باتوا مطالبين بتوجيه ما لا يقل عن 51% من خدماتهم إلى شركات غير صينية.وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إنفيديا تحديات متزايدة مرتبطة بالقيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، في ظل التنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين.