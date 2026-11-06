بفارق 5 ملايين إعجاب.. منشور اعتزال رونالدو يتفوق على ميسي
تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي من حيث التفاعل مع منشوري إعلان الاعتزال الدولي، عبر منصة «إنستغرام»، بفارق ناهز 5 ملايين إعجاب.
وحصد مقطع الفيديو الذي أعلن فيه رونالدو اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب البرتغال أكثر من 24 مليون إعجاب خلال 24 ساعة من نشره، وذلك إلى حدود مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، مقابل نحو 19 مليون إعجاب للصورة التي نشرها ميسي وأرفقها برسالة اعتزاله الدولي، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة.
وبذلك، تقدم منشور النجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عاما، على منشور ميسي بنحو 5 ملايين إعجاب، في تفاعل يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعبان على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا يوم الخميس، منهيا مسيرة امتدت لأكثر من 23 عاما مع منتخب البرتغال، حقق خلالها أرقاما قياسية فردية وتوّج بلقب كأس أوروبا سنة 2016.
وحصد مقطع الفيديو الذي أعلن فيه رونالدو اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب البرتغال أكثر من 24 مليون إعجاب خلال 24 ساعة من نشره، وذلك إلى حدود مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، مقابل نحو 19 مليون إعجاب للصورة التي نشرها ميسي وأرفقها برسالة اعتزاله الدولي، وفق الأرقام الواردة في المعطيات المنشورة.
وبذلك، تقدم منشور النجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عاما، على منشور ميسي بنحو 5 ملايين إعجاب، في تفاعل يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها اللاعبان على منصات التواصل الاجتماعي.
وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب دوليا يوم الخميس، منهيا مسيرة امتدت لأكثر من 23 عاما مع منتخب البرتغال، حقق خلالها أرقاما قياسية فردية وتوّج بلقب كأس أوروبا سنة 2016.
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