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فرنسا.. قتيلان و16 مصابا بحادث حافلة مدرسية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Novembre 2026 - 18:17 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قتل قاصر وشاب وأصيب 16 آخرون بينهم ثلاثة في حالة خطيرة إثر انحراف حافلة كانت تقل ركابا بينهم أطفال في طريقهم إلى المدرسة، قرب بلدة لينت في منطقة ريفية شمال شرق ليون شرق فرنسا.


وقالت السلطات في بيان إن خدمات الطوارئ وضباط إنفاذ القانون جرى نشرهم في الموقع، وأشارت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.


وأفادت قناة BFM TV بأن الركاب كانوا يشملون أطفالا في طريقهم إلى المدارس المتوسطة والثانوية في المنطقة. وأظهرت صورة من الموقع أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت في خندق.




وأعلن وزير النقل فيليب تبارو على منصة "إكس" أنه يتوجه إلى الموقع في أعقاب "حادث حافلة خطير" قرب لينت.


وقال وزير التعليم إدوارد غيفراي للصحفيين على هامش زيارة لمدرسة ثانوية في منطقة باريس: "إنها دائما لحظة صعبة عندما يكون طلابنا وأطفالنا ضحايا لحادث كهذا. أفكاري وأفكار الحكومة ومجتمع التعليم بأكمله مع العائلات".
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