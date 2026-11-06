الحوثيون: مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا بغارات جوية استهدفت سوقا في تعز

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن 3 غارات جوية استهدفت سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وقال سريع إن طائرة مقاتلة من طراز F-15، "تابعة لسلاح الجو السعودي"، نفذت الغارات صباح الجمعة، مشيرا إلى أنها أقلعت من قاعدة خميس مشيط عند الساعة 7:10 صباحا، واستهدفت السوق بثلاث ضربات، قبل أن تغادر أجواء المحافظة عند الساعة الثامنة وتعود إلى القاعدة نفسها.وأضاف المتحدث العسكري أن الجماعة سترد على الغارات، دون أن يوضح طبيعة الرد أو توقيته.من جانبها، أكدت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا جراء الغارات الثلاث التي استهدفت السوق في مديرية الوازعية.ونشر المتحدث باسم الوزارة، أنيس الأصبحي، حصيلة أولية للضحايا، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن أعداد القتلى والمصابين كل على حدة.ولم ترد إفادة رسمية من الجانب السعودي بشأن الاتهامات بشن تلك الغارات حتى الآن.