اعتقال والد ميغان ماركل في قضية مواد إباحية

أفادت تقارير بأن السلطات الأمريكية أوقفت توماس ماركل الأب، والد ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، في فلوريدا في قضية متعلقة بحيازة مواد إباحية للأطفال.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية أوقفت توماس ماركل، في إطار قضية حيازة مواد إباحية للأطفال، مشيرة إلى أن الرجل البالغ 82 عاما اعتقل في أحد دور المسنين في الولاية.وكانت صحيفة "صن" قد أفادت في أواخر أكتوبر بأن والد ميغان قيد التحقيق بسبب حيازة مواد إباحية للأطفال في منزله في الفلبين. وأوردت آنذاك أن نجل ماركل تواصل مع السلطات الأمريكية التي كانت تستعد لبدء تحقيق خاص بها في الوقائع.وقالت ميغان ماركل، بعد تلقيها أنباء الاعتقال، إنها في حالة صدمة عميقة، مضيفة أنها تلقت في عام 2018 معلومات عن جرائم والدها، ما دفعها إلى قطع التواصل معه.وكانت صحيفة "ذا صن" قد أفادت بأن ماركل، نقل إلى دار رعاية مخصصة لمرضى الخرف في فلوريدا، وسط مخاوف من تعذر استجوابه بسبب حالته الإدراكية.المصدر: Daily Mail