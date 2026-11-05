Babnet   Latest update 21:23 Tunis

محكمة بريطانية تدين راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aece16470a888.93615985_mpqojlkigenhf.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 21:04 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أدانت محكمة ساوثوارك كراون في لندن، اليوم الخميس، الممثل البريطاني راسل براند بتهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، فيما برّأته من تهمتي اغتصاب أخريين وتهمة محاولة اعتداء.


وقال القاضي جويل بيناثان إن براند، البالغ من العمر 51 عاماً، يواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه سيصدر الحكم يوم الاثنين المقبل. وقد اقتيد الممثل إلى زنزانة المحكمة في انتظار النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.


وكان براند قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الوقائع التي شملتها القضية كانت إما بالتراضي أو مختلقة.


ووصف ممثلو الادعاء براند بأنه معتدٍ جنسي عديم الرحمة، مشيرين إلى أن الأفعال موضوع التهم وقعت بين عامي 1999 و2009، وهي الفترة التي انتقل خلالها من تقديم عروض الكوميديا الارتجالية في قاعات صغيرة إلى العمل مقدماً تلفزيونياً ونجمًا في أفلام هوليوود.

واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى شهادات ست نساء، مُنحت لهن الحماية القانونية التي تضمن سرية هوياتهن مدى الحياة.

ووفق ما عُرض أمام المحكمة، لم تكن النساء يعرف بعضهن بعضاً، وقد تقدمن بشكاوى إلى الشرطة عقب بث فيلم وثائقي تلفزيوني ونشر تقارير صحفية سنة 2023، تضمنت اتهامات من نساء أخريات لم تُكشف هوياتهن.

ويُعد راسل براند من الوجوه المعروفة في مجال التقديم التلفزيوني والتمثيل في بريطانيا، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلما «جيت هيم تو ذا غريك» و«آرثر»، كما سبق له الزواج من المغنية الأمريكية كاتي بيري.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339138

babnet

كل الأخبار...

21:23 - جمعية صيانة جزيرة جربة تحتفي بخمسينيتها بملتقى حول إعداد منوال تنموي مستدام وصامد أمام التغيّرات المناخية للجزيرة
21:12 - هيئة الصيادلة تستغرب تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية بشأن تعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة
21:10 - انهيار حاد في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.. والرقائق والذكاء الاصطناعي في صدارة الخسائر
21:06 - القطب القضائي المالي يصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق " بارون الخمور" بسيدي بوزيد من أجل غسيل الأموال
21:04 - محكمة بريطانية تدين راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي
20:40 - القيروان: أكثر من 40 مؤسسة تفتح فرص التربص والانتداب أمام طلبة المعهد العالي للإعلامية والتصرف خلال معرض التشغيل الأوّل
20:13 - "مواسم الإبداع": تقديم العرض الأول لمسرحية "تشايكا" لمعز مرابط وتوزيع الجوائز يوم 7 نوفمبر
20:10 - دورة المرحوم الهاشمي رزق الله الدولية لكرة اليد: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على اليابان (38-30)
19:40 - انعقاد الدورة الرابعة للجنة البرلمانية المشتركة تونس–الاتحاد الأوروبي ببروكسال
19:22 - في عملية أمنية تواصلت الى صباح اليوم: أعوان الامن بالمرسى يعيدون سيارة أجرة الى صاحبها ويلقون القبض على منحرفين افتكاها منه
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet25°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-16
23°-15
23°-14
22°-13
25°-14
  • Avoirs en devises 23957,9
  • (05/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,38338 DT
  • (05/11)
  • 1 $ = 3,00608 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/11)     1326,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/11)   29190 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab