محكمة بريطانية تدين راسل براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

أدانت محكمة ساوثوارك كراون في لندن، اليوم الخميس، الممثل البريطانيبتهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي، فيما برّأته من تهمتي اغتصاب أخريين وتهمة محاولة اعتداء.وقال القاضي جويل بيناثان إن براند، البالغ من العمر، يواجه عقوبة بالسجن لفترة طويلة، مشيراً إلى أنه سيصدر الحكم يوم الاثنين المقبل. وقد اقتيد الممثل إلى زنزانة المحكمة في انتظار النظر في طلب الإفراج عنه بكفالة.وكان براند قد نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أن الوقائع التي شملتها القضية كانت إما بالتراضي أو مختلقة.ووصف ممثلو الادعاء براند بأنه معتدٍ جنسي عديم الرحمة، مشيرين إلى أن الأفعال موضوع التهم وقعت بين عامي، وهي الفترة التي انتقل خلالها من تقديم عروض الكوميديا الارتجالية في قاعات صغيرة إلى العمل مقدماً تلفزيونياً ونجمًا في أفلام هوليوود.واستمعت المحكمة خلال المحاكمة إلى شهادات ست نساء، مُنحت لهن الحماية القانونية التي تضمن سرية هوياتهن مدى الحياة.ووفق ما عُرض أمام المحكمة، لم تكن النساء يعرف بعضهن بعضاً، وقد تقدمن بشكاوى إلى الشرطة عقب بث فيلم وثائقي تلفزيوني ونشر تقارير صحفية سنة 2023، تضمنت اتهامات من نساء أخريات لم تُكشف هوياتهن.ويُعد راسل براند من الوجوه المعروفة في مجال التقديم التلفزيوني والتمثيل في بريطانيا، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلما «جيت هيم تو ذا غريك» و«آرثر»، كما سبق له الزواج من المغنية الأمريكية كاتي بيري.