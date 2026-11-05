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الجزائر: حجز أكثر من 3100 قرص من الإكستازي وتوقيف 3 أشخاص في تبسة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 09:03 قراءة: 0 د, 28 ث
      
فككت مصالح الأمن الجزائري بولاية تبسة، شرقي البلاد، شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وأوقفت ثلاثة أشخاص، مع حجز كمية من المواد المخدرة.


وأفادت مصالح أمن الولاية، في بيان، بأن العملية جاءت إثر استغلال معلومات حول نشاط مجموعة من الأشخاص في ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بأحد أحياء المدينة، لتباشر الوحدات الأمنية تحرياتها التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم.


وأسفرت العملية عن حجز 3100 قرص من الإكستازي، وكمية من الكيف المعالج، وقارورة من السائل المهلوس، و31 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة، إضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في أنه من عائدات الترويج.
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