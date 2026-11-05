<
Babnet   Latest update 06:47 Tunis

أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الرابعة وسط آمال بخفض التصعيد مع إيران

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Novembre 2026 - 06:23 قراءة: 0 د, 58 ث
      
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، وسط توقعات بأن تؤدي الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع، إلى تقليص احتمالات تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 97 سنتاً، أي بنسبة 1.03%، إلى 93.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار، أو 1.29%، إلى 86.98 دولاراً للبرميل.


وكان المؤشران قد هبطا بأكثر من 8% خلال الجلسة السابقة، وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أوت.


ونقل عن مصدرين مقربين من دوائر حكومية في الخليج، أمس الأربعاء، قولهما إن ترامب، الذي أصبح في وضع أضعف مع إمكانية أن يعمل الكونغرس بقيادته الديمقراطية الجديدة على تقييد خياراته العسكرية، بات لديه حافز أكبر للسعي إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفين أن شن هجوم شامل على إيران يبدو الآن أقل احتمالاً.

ومن شأن إنهاء الصراع أن يسمح باستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، التي تأثرت بالحرب، غير أن المحللين يرون أن آفاق الوضع لا تزال غير واضحة.

ووفقاً للمحللين، تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، لكن ذلك يجري بتكلفة أعلى.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339081

babnet

كل الأخبار...

06:47 - انقسام داخل إدارة ترامب بشأن مستقبل الحرب مع إيران عقب هزيمة الجمهوريين انتخابياً
06:23 - أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الرابعة وسط آمال بخفض التصعيد مع إيران
06:08 - إيلون ماسك يخسر 30 مليار دولار عقب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
أمس 23:37 - انطلاق أشغال المؤتمر العربي حول "إعلان مبادئ مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"
أمس 23:19 - بين الاحتفاء والهجوم.. لماذا تباينت ردود فعل المصريين على فوز عبدول السيد؟
أمس 23:17 - ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير على أيك أثينا في الوقت القاتل
أمس 23:09 - غلق معبر رأس جدير مؤقتا إثر توتر أمني بالمنطقة
أمس 22:39 - سفارة تونس بكندا ترد على انتقادات مواطنة تونسية مقيمة بمونتريال
أمس 22:19 - وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان في مكالمة هاتفية أهمية العمل من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي
أمس 22:15 - تكريم توفيق الجبالي في "مواسم الإبداع".. مسيرة مسرحية أسهمت في تجديد الممارسة والتكوين في تونس
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 05 نوفمبر 2026 | 25 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet24°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
23°-15
23°-14
21°-13
24°-13
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab