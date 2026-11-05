أسعار النفط تواصل التراجع للجلسة الرابعة وسط آمال بخفض التصعيد مع إيران
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، وسط توقعات بأن تؤدي الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع، إلى تقليص احتمالات تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 97 سنتاً، أي بنسبة 1.03%، إلى 93.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار، أو 1.29%، إلى 86.98 دولاراً للبرميل.
وكان المؤشران قد هبطا بأكثر من 8% خلال الجلسة السابقة، وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أوت.
ونقل عن مصدرين مقربين من دوائر حكومية في الخليج، أمس الأربعاء، قولهما إن ترامب، الذي أصبح في وضع أضعف مع إمكانية أن يعمل الكونغرس بقيادته الديمقراطية الجديدة على تقييد خياراته العسكرية، بات لديه حافز أكبر للسعي إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفين أن شن هجوم شامل على إيران يبدو الآن أقل احتمالاً.
ومن شأن إنهاء الصراع أن يسمح باستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، التي تأثرت بالحرب، غير أن المحللين يرون أن آفاق الوضع لا تزال غير واضحة.
ووفقاً للمحللين، تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، لكن ذلك يجري بتكلفة أعلى.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 97 سنتاً، أي بنسبة 1.03%، إلى 93.65 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.14 دولار، أو 1.29%، إلى 86.98 دولاراً للبرميل.
وكان المؤشران قد هبطا بأكثر من 8% خلال الجلسة السابقة، وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذ 31 أوت.
ونقل عن مصدرين مقربين من دوائر حكومية في الخليج، أمس الأربعاء، قولهما إن ترامب، الذي أصبح في وضع أضعف مع إمكانية أن يعمل الكونغرس بقيادته الديمقراطية الجديدة على تقييد خياراته العسكرية، بات لديه حافز أكبر للسعي إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفين أن شن هجوم شامل على إيران يبدو الآن أقل احتمالاً.
ومن شأن إنهاء الصراع أن يسمح باستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، التي تأثرت بالحرب، غير أن المحللين يرون أن آفاق الوضع لا تزال غير واضحة.
ووفقاً للمحللين، تعافت شحنات النفط الخام عبر مضيق هرمز لتقترب من مستويات ما قبل الحرب، لكن ذلك يجري بتكلفة أعلى.
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