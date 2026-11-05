واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الخميس، للجلسة الرابعة على التوالي، وسط توقعات بأن تؤدي الخسائر التي تكبدها الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي، في انتخابات الكونغرس هذا الأسبوع، إلى تقليص احتمالات تصعيد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.وتراجعت العقود الآجلة لخامبمقدار، أي بنسبة، إلىبحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخامبمقدار، أو، إلىوكان المؤشران قد هبطا بأكثر منخلال الجلسة السابقة، وسجلا عند التسوية أدنى مستوياتهما منذونقل عن مصدرين مقربين من دوائر حكومية في الخليج، أمس الأربعاء، قولهما إن ترامب، الذي أصبح في وضع أضعف مع إمكانية أن يعمل الكونغرس بقيادته الديمقراطية الجديدة على تقييد خياراته العسكرية، بات لديه حافز أكبر للسعي إلى التوصل إلى اتفاق، مضيفين أن شن هجوم شامل على إيران يبدو الآن أقل احتمالاً.ومن شأن إنهاء الصراع أن يسمح باستئناف تدفقات النفط من الشرق الأوسط، التي تأثرت بالحرب، غير أن المحللين يرون أن آفاق الوضع لا تزال غير واضحة.ووفقاً للمحللين، تعافت شحنات النفط الخام عبرلتقترب من مستويات ما قبل الحرب، لكن ذلك يجري بتكلفة أعلى.