JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 19:17 Tunis

ترامب يدرس إقالة وزير الحرب هيغسيث بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ad3dbc65711d5.17287063_jnfmhokplqeig.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 19:17 قراءة: 1 د, 40 ث
      
كشفت شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب بدأ يستشير مقربين منه بشأن إمكانية إقالة وزير الحرب بيت هيغسيث، في أعقاب الهزيمة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات الكونغرس.


ونقلت الشبكة، الأربعاء، عن عدة مصادر مطلعة أن ترامب أثار، خلال لقاءات مباشرة واتصالات هاتفية مع مستشاريه، تساؤلات بشأن بقاء هيغسيث في منصبه، وذلك بعد نتائج انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.


وبحسب المصادر نفسها، يتوقع بعض مساعدي البيت الأبيض أن يتحمل قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، جزءا من مسؤولية خسارة الجمهوريين، بالنظر إلى دورهما البارز في تقديم المشورة العسكرية بشأن الحرب على إيران.


ورغم تداول هذه الاحتمالات، لم يتخذ ترامب، وفق المصادر، قرارا نهائيا بإقالة هيغسيث. وفي الوقت نفسه، يواجه وزير الحرب احتمال التعرض لإجراءات مساءلة في الكونغرس، بعدما شرع الديمقراطيون في التحرك ضده قبل الانتخابات، ثم عززوا موقفهم بفوزهم بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي سياق متصل، أقر ترامب بأن الحرب على إيران كانت من بين العوامل التي ساهمت في خسارة حزبه، قائلا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» إنها كانت «جزءا» من أسباب الهزيمة. لكنه دافع عن قراره شن الحرب، مؤكدا لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «لقد فعلت الشيء الصحيح، وكنت سأفعله مجددا».

ونقلت «سي بي إس نيوز» عن أحد مصادرها أن اسم حاكم فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس طُرح بوصفه مرشحا محتملا لخلافة هيغسيث. وأضاف المصدر أن المصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ قد تتم خلال الفترة الانتقالية للكونغرس، على أن يتولى المنصب بعد انتهاء ولايته حاكما لولاية فلوريدا في 5 جانفي.

في المقابل، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي وجود أزمة ثقة بين ترامب ووزير حربه، مؤكدة أن الرئيس «يثق تماما بالوزير هيغسيث».

كما أشادت كيلي بالعمليات العسكرية الأمريكية في إيران وفنزويلا، وبجهود هيغسيث داخل البنتاغون لإنهاء أولوية برامج التنوع والمساواة والشمول، وما وصفته بـ«الأيديولوجيا المستيقظة» التي قالت إنها كانت معتمدة خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ومن جانبه، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن نتائج الانتخابات الأمريكية تعكس موقف الناخبين الرافض للحرب، قائلا: «الأمريكيون قالوا لا للحرب»، مضيفا أن طهران تؤيد هذه الرسالة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339058

babnet

كل الأخبار...

19:17 - ترامب يدرس إقالة وزير الحرب هيغسيث بعد خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية
19:15 - جونسون يقرر التخلي عن قيادة الجمهوريين في مجلس النواب بعد الهزيمة الانتخابية
19:11 - وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروماني
19:11 - الاتحاد الإسباني لكرة القدم يمدد تعليق مسابقاته حدادا على اللاعب خيسوس دي ميغيل
18:43 - طقس سحب كثيفة بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع بعض الامطار المتفرقة ليل الاربعاء
18:38 - ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 ترتفع بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية
18:34 - الاتحاد الأوروبي يجدد الالتزام بمواصلة الشراكة مع تونس وتعزيز التعاون في مختلف المجالات
18:31 - المحكمة الإدارية: أوّل جلسة مرافعة رقميّة بالدوائر الابتدائيّة المركزيّة
18:16 - الفرنسي فيس يتأهل للبطولة الختامية لموسم لاعبي التنس للمرة الأولى
17:15 - الهيئة العربية للطاقة الذرية تنظم من 24 إلى 27 نوفمبر 2026 بمدينة الحمامات "المنتدى العربي للطب النووي في الأورام: إضاءة آفاق مستقبل تشخيص وعلاج السرطان"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 نوفمبر 2026 | 24 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-13
24°-15
24°-14
22°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 24017,0
  • (04/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37042 DT
  • (04/11)
  • 1 $ = 3,01080 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab