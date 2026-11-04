«حلم بخيانتها فقتلها».. جريمة مأساوية تهزّ مصر بعد 55 يوماً من الزواج

أقرّ مدرس مصري، خلال التحقيقات، بقتل زوجته داخل شقتهما السكنية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية شمال القاهرة، مدعياً أن الجريمة جاءت إثر رؤيته حلماً تخونه فيه زوجته، وفق ما أوردته وسائل إعلام مصرية.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أقل من شهرين على زواج الزوجين، إذ أفاد المتهم، البالغ من العمر، في اعترافاته بأنه أقدم على طعن زوجته عدة مرات في القلب والصدر داخل غرفة نومهما، بعد أن راوده حلم بأنها تخونه.وبحسب المعطيات المتداولة، ترك المتهم زوجته غارقة في دمائها، ثم نشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي الآية القرآنية «كل من عليها فان»، قبل أن يتصل بالأجهزة الأمنية ويسلّم نفسه.وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان الضحية إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، فيما تقرر احتجاز المتهم على ذمة التحقيقات، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.وفي سياق متصل، كشف والد الضحية تفاصيل تتعلق بالخلافات السابقة بين ابنته وزوجها، مشيراً إلى أن الزواج لم يتجاوزقبل وقوع الجريمة.وأوضح، في تصريحات صحفية، أن ابنته اتصلت به قبل الواقعة بنحو 20 يوماً، وطلبت حضوره بسبب شكوك زوجها فيها وتفتيشه هاتفها باستمرار.وأضاف أن الزوج اعتذر له عند تدخله، وتعهد بعدم تكرار تصرفه، قبل أن يفاجأ لاحقاً بمقتل ابنته، بعد نحو 15 يوماً من ذلك الخلاف.