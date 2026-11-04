بوتين: قادة إفريقيا انبهروا بالتوافق الديني في روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن قادة وممثلي الدول الإفريقية أعربوا عن دهشتهم إزاء التوافق والتعايش بين الأديان في روسيا، خلال زيارتهم موسكو.وجاء تصريح بوتين خلال لقائه ممثلي الطوائف الدينية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، عقب وضع الزهور عند النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي تحتفل به روسيا في 4 نوفمبر.وخلال اللقاء، أبلغ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي راوي عين الدين، الرئيس الروسي بأن ممثلي الدول الإفريقية الذين زاروا موسكو للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا" أبدوا دهشتهم إزاء الوفاق الديني في البلاد.ورد بوتين قائلا: "هذا صحيح. لقد أخبرني كثيرون منهم بذلك، كثيرون بالفعل".وأضاف الرئيس الروسي أن الضيوف الأفارقة أعربوا أيضا عن إعجابهم بالعديد من الجوانب التي شاهدوها خلال زيارتهم العاصمة الروسية.وقال: "لقد فوجئوا بأشياء كثيرة عندما تجولوا في موسكو. أشياء كثيرة لن أكررها جميعا الآن، لكن هذا (التوافق الديني) أحد أهم عناصر حياتنا، وهو ما لاحظه كل ضيوفنا".وكانت موسكو قد استضافت يومي 28 و29 أكتوبر الماضي القمة الروسية الإفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني المصاحب لها، بمشاركة وفود من 48 دولة إفريقية، بينها 22 دولة ممثلة على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، بحسب بيانات القمة.واعتمد المشاركون في القمة إعلانا ختاميا وخطة عمل لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة 2027-2029، إلى جانب إعلان بشأن التعاون في الاستخدامات المدنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.