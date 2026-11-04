JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 16:07 Tunis

بوتين: قادة إفريقيا انبهروا بالتوافق الديني في روسيا

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aeb4596a15801.91075972_hpifqonklegjm.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 15:46 قراءة: 1 د, 4 ث
      
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن قادة وممثلي الدول الإفريقية أعربوا عن دهشتهم إزاء التوافق والتعايش بين الأديان في روسيا، خلال زيارتهم موسكو.


وجاء تصريح بوتين خلال لقائه ممثلي الطوائف الدينية في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو، عقب وضع الزهور عند النصب التذكاري لكوزما مينين ودميتري بوجارسكي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الذي تحتفل به روسيا في 4 نوفمبر.


وخلال اللقاء، أبلغ رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا، المفتي راوي عين الدين، الرئيس الروسي بأن ممثلي الدول الإفريقية الذين زاروا موسكو للمشاركة في قمة "روسيا - إفريقيا" أبدوا دهشتهم إزاء الوفاق الديني في البلاد.


ورد بوتين قائلا: "هذا صحيح. لقد أخبرني كثيرون منهم بذلك، كثيرون بالفعل".

وأضاف الرئيس الروسي أن الضيوف الأفارقة أعربوا أيضا عن إعجابهم بالعديد من الجوانب التي شاهدوها خلال زيارتهم العاصمة الروسية.

وقال: "لقد فوجئوا بأشياء كثيرة عندما تجولوا في موسكو. أشياء كثيرة لن أكررها جميعا الآن، لكن هذا (التوافق الديني) أحد أهم عناصر حياتنا، وهو ما لاحظه كل ضيوفنا".

وكانت موسكو قد استضافت يومي 28 و29 أكتوبر الماضي القمة الروسية الإفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني المصاحب لها، بمشاركة وفود من 48 دولة إفريقية، بينها 22 دولة ممثلة على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، بحسب بيانات القمة.

واعتمد المشاركون في القمة إعلانا ختاميا وخطة عمل لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة 2027-2029، إلى جانب إعلان بشأن التعاون في الاستخدامات المدنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339043

babnet

كل الأخبار...

16:07 - جامعة قابس تفتح باب الترشح أمام الطلبة الراغبين في الانخراط في مسار ريادة الاعمال
16:02 - خالد النوري ... استراتيجية وزارة الداخلية لسنة 2027 ترتكز على تعزيز الأمن ومجابهة المخاطر ودعم الجماعات المحلية والاستثمار في العنصر البشري
15:55 - احتجاجا على تأخر صرف منح الاستمرار، منظمة الأطباء الشبان تقرّ اضرابا يوم الجمعة 20 نوفمبر
15:50 - «حلم بخيانتها فقتلها».. جريمة مأساوية تهزّ مصر بعد 55 يوماً من الزواج
15:46 - بوتين: قادة إفريقيا انبهروا بالتوافق الديني في روسيا
15:41 - ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027 ترتفع إلى أكثر من 6 مليارات دينار
15:26 - ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027: برمجة 3900 انتداب جديد ورصد اعتمادات لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير الحماية المدنية
15:15 - ميزانية وزارة النقل لسنة 2027: نحو 50 مليون دينار لتطوير النقل البحري والمشاريع المينائية
15:11 - صفاقس: يوم إعلامي حول البذور الممتازة ومرض سلّ الزيتون
14:52 - رجة ارضية بقوة 3.0 درجة على سلم ريشتر عرض البحر بخليج قابس اليوم الاربعاء
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 نوفمبر 2026 | 24 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:21
14:58
12:10
06:46
05:18
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet24°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-13
24°-15
24°-14
22°-14
22°-13
  • Avoirs en devises 24049,2
  • (03/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,36826 DT
  • (03/11)
  • 1 $ = 3,00842 DT
  • Solde Compte du Trésor     (03/11)     1305,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (03/11)   29216 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab