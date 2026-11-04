المرشد الإيراني: لا تنازلات أمام واشنطن وأي اعتداء جديد سيُقابل برد أوسع

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الأربعاء، أنه لا مجال لتقديم تنازلات للولايات المتحدة، محذرا من أن أي اعتداء جديد على إيران سيُقابل برد أوسع نطاقا.وجاءت تصريحات خامنئي في بيان بمناسبة ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، عقب انتصار الثورة الإيرانية، شدد فيه على أن الرهان على تغيير الموقف الأمريكي، سواء بتبدل الإدارات أو الأحزاب الحاكمة، أو من خلال تقديم تنازلات لواشنطن، هو رهان خاطئ.وقال إن الاعتقاد بأن التنازلات قد تدفع الولايات المتحدة إلى التخلي عن عدائها لإيران «خطأ جسيم»، مضيفا أن الردع يتحقق من خلال تعزيز قوة البلاد وترسيخ وحدتها الوطنية.واعتبر خامنئي أن ما تسعى إليه واشنطن هو استسلام الشعب الإيراني دون شروط، محذرا من أن أي توجه نحو الاستسلام سيبدد ما تحقق من مكاسب بفضل تضحيات الإيرانيين، وسيشجع الطرف الآخر على مواصلة التصعيد.وفي حديثه عن المواجهة العسكرية، قال إن سيطرة إيران على مضيق هرمز واستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة شكّلا ردا على ما وصفه بالعدوان، مؤكدا أن أي اعتداءات جديدة ستواجه برد «أوسع بكثير».وأضاف أن التطورات في الخليج العربي، وخاصة في مضيق هرمز، كشفت، بحسب تعبيره، حدود القوة الأمريكية، وأظهرت ضعف الدول التي تعتمد على قوى خارجية لحماية أمنها. واعتبر أن ما تقوم به إيران في المنطقة يتجاوز الرد على الاعتداءات، ليشكل مواجهة أوسع مع ما وصفه بالاستكبار.كما شدد المرشد الإيراني على أهمية وحدة ما سماه «جبهة المقاومة»، الممتدة من فلسطين ولبنان إلى العراق واليمن، معتبرا أن تعزيز القوة والتماسك الداخلي يمثلان الطريق لمواجهة الضغوط الخارجية.وتطرق خامنئي إلى وضع الولايات المتحدة، قائلا إن قوتها تشهد تراجعا على المستويين العسكري والدولي، وإن مسار تفكك نفوذها يتسارع، وفق تقديره.وأكد أن مواصلة استراتيجية تعزيز قوة إيران، إلى جانب الوحدة والتماسك الاجتماعي، تمثل السبيل لتحقيق الردع.وفي سياق متصل، شهدت إيران، الأربعاء، تنظيم مسيرات في أكثر من 900 موقع بمختلف أنحاء البلاد، إحياء لليوم الوطني لمواجهة الاستكبار العالمي، الذي يتزامن مع ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية في طهران سنة 1979.المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية.