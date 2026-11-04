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إندونيسيا.. إقالة رئيس مكتب موظفي الرئاسة على خلفية قضية تنصّت

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 12:25 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أقال الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو رئيس مكتب موظفي الرئاسة، الجنرال ليستيو سيغيت برابوو، بعد تصنيفه مشتبها به في قضية تنصّت غير قانوني.


وأعلن وزير الدولة للأمانة، براسيتيو هادي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالقصر الرئاسي في جاكرتا، أن الرئيس وقّع صباح اليوم مرسوما رئاسيا يقضي بإقالة سيغيت من منصبه، دون الكشف عن اسم المسؤول الذي سيخلفه.


وكانت مديرية التحقيقات الجنائية بالشرطة الوطنية قد أوقفت سيغيت، القائد السابق للشرطة الوطنية، بعد إدراجه ضمن المشتبه بهم في القضية.


وقال رئيس المديرية، المفوض العام أسيب سافرودين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الشرطة في جاكرتا، إن المشتبه به أُودع السجن بمقر الشرطة الوطنية.

كما أوقفت الشرطة جنرالين آخرين في القضية، هما المفتش العام أهري سونتا ناسوتيون والمفتش العام إيكو هادي سانتوسو، بعد تصنيفهما بدورهما مشتبه بهما.

وأوضح سافرودين أن قرار تصنيف المسؤولين الثلاثة جاء إثر تحقيق معمّق شمل الاستماع إلى عدد من الشهود.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس (AP).
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