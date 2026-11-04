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قاليباف: الشعب الأمريكي قال «لا للحرب» في الانتخابات النصفية وإيران تؤيد هذه الرسالة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 07:36 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الشعب الأمريكي عبّر، من خلال انتخابات التجديد النصفي، عن رفضه للحرب، مؤكداً أن إيران تؤيد هذه الرسالة.


وكتب قاليباف، في منشور على منصة «إكس»: «سواء كان الدافع هو الضمير أو تكاليف المعيشة، فقد قال الأمريكيون: لا للحرب، ونحن نؤيد هذه الرسالة».


وأضاف: «إذا ما خانت الحكومة الأمريكية إرادة شعبها لتخدم جهات دولية تمولها أو تبتزها، فستدرك أن قولنا لا سيتبعه كابوس».


وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، بأن أنصار دونالد ترامب يعتبرون الحرب الدائرة مع إيران منذ ثمانية أشهر أحد الأسباب الرئيسية لخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

كما أقرّ ترامب بأن الملف الإيراني كان أحد العوامل التي أثرت في أداء الجمهوريين، لكنه أكد أن الأمريكيين يدركون أهمية ما وصفه بإنجازات إدارته في التعامل مع هذا الملف.

ووفقاً لتوقعات بثتها شبكات تلفزيونية أمريكية، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز»، خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

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