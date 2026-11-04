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ترامب ينشر صورة لقبعة «فيتو» بعد خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aead1fbaa0826.22705338_eginjolqhpkmf.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 07:33 قراءة: 0 د, 55 ث
      
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لقبعة حمراء تحمل كلمة «فيتو»، بالتزامن مع إعلانه استعداده لقبول نتائج انتخابات التجديد النصفي والعمل مع الديمقراطيين.


وجاء المنشور، الذي نشره ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»، في وقت سيطر فيه الديمقراطيون على مجلس النواب وحققوا مكاسب كبيرة في مجلس الشيوخ، ما وضع الجمهوريين أمام انتكاسة انتخابية.


ومع اقتراب الديمقراطيين من السيطرة على المجلس الأعلى، أعادت صورة القبعة تسليط الضوء على تحذيرات ترامب السابقة من مواجهة تشريعية مع المعارضة. ولم يرفق الرئيس الأمريكي الصورة بأي تعليق، وظهرت كلمة «فيتو» بارزة على مقدمة القبعة الحمراء.


وقال ترامب لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه سيقبل نتائج الانتخابات رغم خسائر الحزب الجمهوري، مؤكداً استعداده التام لذلك.

كما أعرب عن استعداده للعمل مع الديمقراطيين، مشيراً إلى أنهم سيتطلعون إلى التعاون معهم، وأن الطرفين سيتمكنان على الأرجح من التوصل إلى تفاهم بشأن بعض الملفات.

ويأتي نشر الصورة بعد تهديدات سابقة أطلقها ترامب بعرقلة التشريعات التي يقترحها الديمقراطيون في حال فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس. وكان قد حذر، في مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، من أنه سيصبح «السيد فيتو» إذا سيطر الديمقراطيون على الكونغرس.
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