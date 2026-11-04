ترامب يدعو الجمهوريين إلى اختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2028

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحزب الجمهوري إلى بدء عملية اختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، مشيراً إلى أن الحزب يضم «مجموعة مذهلة من المرشحين»، من دون أن يكشف عن أسماء محددة في هذه المرحلة.وقال ترامب، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إن اختيار المرشح سيتم في نهاية المطاف عبر مسار تنافسي، لكنه لم يستبعد أن يكون دعمه أو اختياره عاملاً حاسماً في تحديد الفائز، مضيفاً: «يقولون إن الفائز سيكون من يدعمه ترامب أو يختاره، ولا أعرف إن كان هذا صحيحاً أم لا».وتأتي تصريحاته بعد إعلان قبوله نتائج جميع سباقات انتخابات التجديد النصفي، مؤكداً أنه لا يعتبرها انتكاسة شخصية له. كما هنأ الديمقراطيين على أدائهم، وأبدى استعداده للعمل معهم من أجل مصلحة البلاد.وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الديمقراطيين سيرغبون في التعاون معه، محذراً من أنه سيستخدم حق النقض ضد كل شيء في حال عدم التوصل إلى تفاهم، ومشيراً إلى أن سيطرتهم على الكونغرس لا تمنحهم صلاحية فرض إرادتهم.وفي سياق متصل، قال ترامب إن ملف إيران كان أحد العوامل التي ساهمت في خسارة الجمهوريين، لكنه أكد أن الأمريكيين يدركون ما تحقق في التعامل مع طهران.وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، وترجيحات بفوزهم أيضاً بأغلبية مجلس الشيوخ، مع ظهور النتائج الأولى لانتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء.