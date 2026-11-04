ديمقراطي يفوز بمقعد كانساس في مجلس الشيوخ وينهي احتكار الجمهوريين المستمر منذ 94 عاماً

وكالات -

فاز المرشح الديمقراطي آدم هاميلتون بمقعد ولاية كانساس في مجلس الشيوخ الأمريكي، متغلباً على منافسه الجمهوري روجر مارشال، المدعوم من الرئيس دونالد ترامب، لينهي بذلك احتكار الجمهوريين لهذا المقعد المستمر منذووفقاً لتوقعات وسائل الإعلام، حقق هاميلتون الفوز في سباق انتخابي اشتدت المنافسة فيه خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أن كانساس تُعد معقلاً جمهورياً، إذ منح ناخبوها ترامب أكثر منفي انتخابات عام 2024.ويمنح فوز هاميلتون الديمقراطيين دفعة في مساعيهم للسيطرة على مجلس الشيوخ، الذي كان الجمهوريون يتمتعون فيه بأغلبية، في حين يحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع أربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية.وخاض هاميلتون، البالغ من العمر، وهو راعي أكبر كنيسة تابعة للطائفة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة، حملته الانتخابية تحت شعار خفض تكاليف المعيشة وتعزيز التوافق بين الحزبين. ووصف نفسه بأنه «ديمقراطي مستقل التفكير»، رافضاً اتهامات الجمهوريين له بالانتماء إلى أقصى اليسار.واستدعت المنافسة المتقاربة تدخل الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، اللذين زارا الولاية لحشد الدعم لمصلحة مارشال.وخلال تجمع انتخابي في منطقة ويتشيتا يوم 19 أكتوبر، أعلن ترامب أن وزارة الزراعة الأمريكية ستطلق برنامجاً بقيمةلدعم المزارعين وتعويضهم عن ارتفاع تكاليف وقود الديزل خلال موسم الحصاد.وسعى المرشحان إلى استقطاب أصوات المزارعين في الولاية، الذين تأثروا بارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، وسط تداعيات الحرب في إيران.أما مارشال، البالغ من العمر، فقد عمل طبيباً متخصصاً في التوليد قبل دخوله السياسة، وانتُخب عضواً في مجلس النواب عام 2016، ثم فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عام 2020.وتعرض مارشال لانتقادات عقب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في سبتمبر، أفاد بأنه رفع دعاوى قضائية ضد أكثر منبسبب فواتير طبية غير مدفوعة. ووصف مارشال التقرير، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بأنه «حملة تشويه»، مؤكداً أنه اتبع إجراءات التحصيل المعتادة.