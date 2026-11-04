إلهان عمر تفوز بولاية جديدة في مينيسوتا ورشيدة طليب تحافظ على مقعدها في الكونغرس

أعاد الناخبون الأمريكيون انتخاب النائبتين الديمقراطيتين إلهان عمر ورشيدة طليب لعضوية مجلس النواب لفترات جديدة، وفقاً لنتائج انتخابات التجديد النصفي.وفازت إلهان عمر بولاية جديدة ممثلة عن ولاية مينيسوتا، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من مداهمة عملاء فيدراليين منزلها في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بها. ونفت عمر صحة الإجراء، واعتبرته اضطهاداً سياسياً من إدارة الرئيس دونالد ترامب.كما فازت رشيدة طليب بولاية خامسة ممثلة عن ولاية ميشيغان، لتواصل عضويتها في مجلس النواب، وهي أول امرأة من أصل فلسطيني تُنتخب لعضوية الكونغرس الأمريكي.وتُعد النائبتان من أبرز الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية داخل الكونغرس، إذ تطالبان بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وتتهمانها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.وتأتي إعادة انتخابهما وسط تقارير عن حسم الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب، مع ترجيحات بفوزهم أيضاً بأغلبية مجلس الشيوخ، بالتزامن مع ظهور النتائج الأولى لانتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء.