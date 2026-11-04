آدم حموي.. أول مسلم من أصول مصرية يمثل نيوجيرسي في الكونغرس الأمريكي

فاز الطبيب الأمريكي من أصول مصرية آدم حموي بمقعد ولاية نيوجيرسي في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، ليصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس، وأول أمريكي من أصول مصرية يفوز بمقعد في المجلس.وأعلنت وكالةفوز حموي، متقدماً على منافسه الجمهوري غريغ ميلي بنسبة بلغت نحو، ليخلف النائبة المتقاعدة بوني واتسون كولمان، وذلك في انتخابات التجديد النصفي التي جرت يوم 3 نوفمبر 2026.ولد حموي في مصر وهاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة وهو رضيع، ونشأ في بلدة أولد بريدج بولاية نيوجيرسي. وتخرج في جامعة روتجرز، ثم حصل على شهادة الطب من جامعة الطب وطب الأسنان في نيوجيرسي، متخصصاً في جراحة التجميل والترميم، كما يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.وخدم حموي جراحاً عسكرياً في الجيش الأمريكي برتبة مقدم متقاعد خلال حرب العراق، واشتهر بدوره في إنقاذ حياة السيناتورة الأمريكية الحالية تامي دوكوورث عام 2004، بعد إسقاط مروحيتها العسكرية بصاروخ في العراق وإصابتها بجروح أدت إلى بتر ساقيها. وقد تحدثت دوكوورث عن دوره في إنقاذ حياتها، كما دعمت حملته الانتخابية.وشارك حموي أيضاً في تقديم الرعاية الطبية لرجال الإنقاذ الذين أصيبوا في موقع هجمات 11 سبتمبر.ويمتلك حموي سجلاً في العمل الإنساني، إذ تطوع لإجراء جراحات عاجلة للمصابين في مناطق نزاع، من بينها البوسنة والبلقان والسودان وسوريا وهايتي.وخلال عامي 2024 و2025، حظي بتغطية إعلامية دولية بعد تطوعه للعمل جراحاً في قطاع غزة، وتحديداً في المستشفى الأوروبي بخان يونس. وقد حوصر لعدة أيام مع أطباء أمريكيين آخرين بعد إغلاق إسرائيل معبر رفح، ورفض المغادرة قبل تأمين زملائه. وقال إن هذه التجربة كانت الدافع الرئيسي وراء قراره دخول المعترك السياسي.وينتمي حموي إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وحظي بدعم شخصيات بارزة، من بينها بيرني ساندرز وإلهان عمر ورشيدة طليب.وركزت حملته الانتخابية على المطالبة بوقف فوري للحرب وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، بما في ذلك تمويل منظومة القبة الحديدية، إلى جانب دعم نظام رعاية صحية شامل، وإلغاء ديون الطلاب، وإصلاح قوانين الهجرة.