شقيقة ليندسي غراهام تخسر انتخابات مجلس الشيوخ في كارولاينا الجنوبية

هزمت المرشحة الديمقراطية آني أندروز منافستها الجمهورية دارلين غراهام، شقيقة السيناتور الأمريكي الراحل ليندسي غراهام، في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية كارولاينا الجنوبية.وأفادت شبكتا، استناداً إلى عمليات فرز الأصوات واستطلاعات آراء الناخبين، بخسارة دارلين غراهام، التي حظيت بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام منافستها الديمقراطية.وذكرت «إن بي سي نيوز» أن أندروز، وهي طبيبة أطفال، ستصبح أول سيناتورة ديمقراطية تمثل ولاية كارولاينا الجنوبية منذ أكثر من 20 عاماً.وكان محللون في مؤسسةغير الحزبية قد رجحوا فوز المرشحة الجمهورية على منافستها الديمقراطية.وتقع ولاية كارولاينا الجنوبية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ويبلغ عدد سكانها نحوواشتهر السيناتور الراحل ليندسي غراهام بمواقفه المناهضة لروسيا وفلسطين وإيران، وبدعمه لإسرائيل وأوكرانيا. كما كان يُعد من أبرز الأصوات المؤثرة في السياسة الخارجية الأمريكية خلال العقود الماضية، وعُرف بدعمه القوي لإسرائيل وسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.