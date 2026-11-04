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ترامب يعلن استعداده للعمل مع الديمقراطيين لخدمة الولايات المتحدة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 04 Novembre 2026 - 06:43 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده للعمل مع الحزب الديمقراطي خلال العامين المقبلين، مؤكداً أنه لا يريد أن يقضي هذه الفترة في استخدام حق النقض ضد قرارات الكونغرس.


وقال ترامب، في حديث لصحيفة «بوليتيكو»: «سنعمل مع الديمقراطيين لضمان رفاهية بلادنا. هذا مهم جداً... لا أريد أن أجلس عامين فقط وأستخدم حق النقض ضد كل شيء».


وفي سياق متصل، أفادت توقعات بثتها شبكات تلفزيونية أمريكية، من بينها «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز»، بخسارة الجمهوريين، المنتمين إلى حزب ترامب، السيطرة على مجلس النواب.


كما حقق الديمقراطيون مكاسب في مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للكونغرس، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيتمكنون من حسم الأغلبية فيه أيضاً.

ويتنافس المرشحون في انتخابات التجديد النصفي على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إضافة إلى 35 مقعداً في مجلس الشيوخ.

وبحسب توقعات وكالة «بلومبرغ»، سيحصل الحزب الديمقراطي على الأغلبية في مجلس الشيوخ، بما يضمن له 51 مقعداً.

المصدر: بوليتيكو
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