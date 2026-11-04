ترامب: ملف إيران كان أحد عوامل خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن ملف إيران كان أحد العوامل التي ساهمت في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه أكد أن الأمريكيين يدركون ما وصفه بالإنجازات التي حققتها إدارته في التعامل مع طهران.وهنّأ ترامب الحزب الديمقراطي على نتائجه في الانتخابات، معرباً عن استعداده للعمل مع الديمقراطيين من أجل مصلحة البلاد والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن ملف إيران أثّر في أداء الجمهوريين، مؤكداً أن الأمريكيين يدركون أهمية ما تحقق في التعامل مع هذا الملف.وأضاف، في تصريح لقناة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة «لم تكمل مهمتها في إيران بعد»، مشيراً إلى احتمال اتخاذ خطوات إضافية أو عدم القيام بها.وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، نقلاً عن مصادر مقربة من الرئيس الأمريكي، بأن أنصار ترامب يعتبرون الحرب الدائرة منذأحد الأسباب الرئيسية لخسارة الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.ووفقاً للصحيفة، يرى بعض مسؤولي البيت الأبيض ومؤيدي الحزب الجمهوري أن قرار بدء الحرب كان خاطئاً، ويعتقدون أن نتائج الانتخابات ربما كانت ستختلف لو انتهى النزاع قبل عدة أشهر. كما أشاروا إلى أن استمرار العمليات العسكرية ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة، ما زاد من استياء الناخبين.وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تشهد تبادلاً للاتهامات بشأن تداعيات الحرب، فيما لا يستبعد بعض المسؤولين أن يُجري ترامب تعديلات على فريقه عقب تقييم تطورات النزاع.كما حذّر مستشارون للرئيس، من داخل الإدارة وخارجها، من أن إرثه السياسي بات مرتبطاً بشكل وثيق بالحرب التي بدأت، وفق ما أوردته الصحيفة، بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في فيفري الماضي.وتأتي هذه التطورات وسط تقارير إعلامية عن تحقيق الديمقراطيين أغلبية في مجلس النواب، مع ترجيحات بفوزهم أيضاً بأغلبية مجلس الشيوخ، في ضوء النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء.