أول قرار من حارس مرمى أندورا بعد تسببه بوفاة اللاعب دي ميغيل

يواجه حارس مرمى فريق أندورا الإسباني، خيسوس أوونو، ضغوطا كبيرة بعد اصطدامه بمهاجم فريق تينيريفي، خيسوس دي ميغيل، الذي فارق الحياة صباح اليوم التالي من المباراة بين الفريقين.وقام بعض المشجعين في مدرجات ملعب "هيليودورو رودريغيز لوبيز" بتوجيه إهانات لحارس المرمى خيسوس أوونو، واصفين إياه بـ"القاتل" بعد تدخله القوي ضد المهاجم خيسوس دي ميغيل في منتصف الملعب، ما أدى إلى إصابة المهاجم بسكتة قلبية تنفسية.وبحسب ما ذكره الصحفي إيفان ألفاريز في برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" (El Partidazo de COPE)، فإن الحارس يعيش حالة من الصدمة العميقة جراء ما حدث.وأشارت مصادر مقربة من نادي "أندورا" إلى أنه لم يقصد إيذاء خصمه على الإطلاق، واصفة ما جرى بأنه لعبة اتخذت منحىً "كارثيا".وقرر حارس المرمى أوونو إغلاق حسابه على منصة "إنستغرام" بسبب الرسائل التي بدأ يتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لهجوم جماهيري كاسح.ووفقا لمعلومات من إذاعة "كوبي" (COPE)، كان اللاعب يعتزم التواصل شخصيا مع عائلة خيسوس دي ميغيل أو أحد المقربين منه، لكنه آثر انتظار الوقت المناسب للقيام بذلك.المصدر: وسائل إعلام