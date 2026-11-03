JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:12 Tunis

أول قرار من حارس مرمى أندورا بعد تسببه بوفاة اللاعب دي ميغيل

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aea5bab5ae311.78237704_lmgehjnkiqfpo.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 21:18 قراءة: 0 د, 50 ث
      
يواجه حارس مرمى فريق أندورا الإسباني، خيسوس أوونو، ضغوطا كبيرة بعد اصطدامه بمهاجم فريق تينيريفي، خيسوس دي ميغيل، الذي فارق الحياة صباح اليوم التالي من المباراة بين الفريقين.


وقام بعض المشجعين في مدرجات ملعب "هيليودورو رودريغيز لوبيز" بتوجيه إهانات لحارس المرمى خيسوس أوونو، واصفين إياه بـ"القاتل" بعد تدخله القوي ضد المهاجم خيسوس دي ميغيل في منتصف الملعب، ما أدى إلى إصابة المهاجم بسكتة قلبية تنفسية.


وبحسب ما ذكره الصحفي إيفان ألفاريز في برنامج "إل بارتيدازو دي كوبي" (El Partidazo de COPE)، فإن الحارس يعيش حالة من الصدمة العميقة جراء ما حدث.


وأشارت مصادر مقربة من نادي "أندورا" إلى أنه لم يقصد إيذاء خصمه على الإطلاق، واصفة ما جرى بأنه لعبة اتخذت منحىً "كارثيا".

وقرر حارس المرمى أوونو إغلاق حسابه على منصة "إنستغرام" بسبب الرسائل التي بدأ يتلقاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعرض لهجوم جماهيري كاسح.

ووفقا لمعلومات من إذاعة "كوبي" (COPE)، كان اللاعب يعتزم التواصل شخصيا مع عائلة خيسوس دي ميغيل أو أحد المقربين منه، لكنه آثر انتظار الوقت المناسب للقيام بذلك.

المصدر: وسائل إعلام
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339004

babnet

كل الأخبار...

أمس 23:12 - قبلي: ملتقى جهوي حول الفلاحة المحمية والجيوحرارية وسبل مقاومة الحشرات الناقلة للفيروسات
أمس 22:54 - الزيادات في الأجور وجرايات التقاعد بداية من جانفي 2027: بدر الدين السماوي يوضح التفاصيل والفئات المعنية
أمس 22:47 - حمزة الورتتاني في "بضع ثواني"...حين تظل صدمات الطفولة حاضرة في حياة الكبار
أمس 22:43 - ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2027 ترتفع بنسبة 12 بالمائة لتبلغ 5628,2 مليون دينار
أمس 22:10 - دار الفنون تنظم معرضا فوتوغرافيا بعنوان "أراضي صقلية وتونس، ذاكرة مشتركة"
أمس 21:49 - فرنسا تستقبل رئيسي أركان شرق ليبيا وغربها وسط مساعٍ لتوحيد المؤسسة العسكرية
أمس 21:45 - المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": عروض فنية وشهادات تستعيد محطات من تجربة محمد إدريس بقصر المسرح بالحلفاوين
أمس 21:45 - انعقاد الدورة الخامسة لتظاهرة اليوم التونسي للعمل المستقل
أمس 21:34 - شخصية بريطانية شهيرة متهمة بالاعتداء الجنسي تخسر معركتها القضائية لإخفاء هويتها
أمس 21:18 - أول قرار من حارس مرمى أندورا بعد تسببه بوفاة اللاعب دي ميغيل
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 04 نوفمبر 2026 | 24 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:22
14:59
12:10
06:45
05:17
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet21°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
24°-13
23°-15
24°-15
23°-14
  • Avoirs en devises 24049,2
  • (03/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,36826 DT
  • (03/11)
  • 1 $ = 3,00842 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/11)     1260,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/11)   29235 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab