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فرنسا تستقبل رئيسي أركان شرق ليبيا وغربها وسط مساعٍ لتوحيد المؤسسة العسكرية

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 21:49 قراءة: 2 د, 0 ث
      
استقبلت العاصمة الفرنسية باريس رئيسي الأركان العسكريين في شرق ليبيا وغربها، صلاح الدين النمروش وخالد حفتر، في تحرك يسلط الضوء على دور باريس في التواصل مع القيادات العسكرية الليبية، بالتزامن مع مساعٍ لتعزيز التنسيق ومناقشة ملف توحيد المؤسسة العسكرية.


واستقبل رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول جوي فابيان ماندون، رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول صلاح الدين النمروش، لدى وصوله إلى فرنسا، بحضور عدد من المسؤولين والضباط الفرنسيين.


وقالت رئاسة الأركان العامة في طرابلس إن الزيارة تأتي في إطار المشاورات بين ليبيا وفرنسا، وبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.


وفي السياق ذاته، عقد رئيس الأركان العامة التابع للقيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق أول ركن خالد حفتر، اجتماعاً مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية فابيان ماندون في باريس، خلال زيارة رسمية إلى فرنسا تستمر عدة أيام.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير مجالات التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية.

وأضافت أن خالد حفتر أشاد بالدور الذي اضطلعت به فرنسا في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون العسكري، خصوصاً في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير القدرات العسكرية، بما يسهم في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبالتزامن مع الزيارة، أفادت مصادر عسكرية ليبية لقناة RT بوجود مباحثات مرتقبة في باريس بين النمروش وخالد حفتر، برعاية فرنسية وبحضور رئيس أركان الجيوش الفرنسية، لبحث مستجدات ملف توحيد المؤسسة العسكرية ومتابعة الخطوات العملية المتخذة في هذا المسار.

وأوضحت المصادر أن اللقاء المرتقب لن يكون رسمياً أو معلناً، دون تحديد موعد لانعقاده، ما يجعل عقد اجتماع مباشر بين رئيسي الأركان غير مؤكد حتى الآن.

وفي إطار الزيارة، زار النمروش معرض الدفاع البحري المقام في باريس، برفقة مدير مكتب وزير الدفاع، الفريق جبريل شتيوي، للاطلاع على أحدث التقنيات والأنظمة المتطورة في مجال الصناعات والدفاع البحري، والشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض.

ويأتي التحرك الفرنسي في وقت لا تزال فيه المؤسسة العسكرية الليبية منقسمة بين قوات في شرق البلاد تتبع القيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، وقوات في غرب البلاد تتبع حكومة الوحدة الوطنية، وسط مساعٍ أممية ودولية لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وسبق أن التقى النمروش وخالد حفتر في مناسبتين خلال العام الجاري؛ الأولى في العاصمة الأنغولية لواندا في جوان، على هامش مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة، بحضور قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا «أفريكوم» داغفين أندرسون، والثانية في مدينة سرت خلال جويلية، بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» ولجنة «3+3»، لبحث خطوات توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق الأمني.
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