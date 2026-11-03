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شخصية بريطانية شهيرة متهمة بالاعتداء الجنسي تخسر معركتها القضائية لإخفاء هويتها

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 21:34 قراءة: 1 د, 13 ث
      
خسر أحد المشاهير البريطانيين، المتهم بالاعتداء الجنسي، معركته القضائية أمام المحكمة العليا في لندن، في مسعى لمنع وسائل الإعلام من الكشف عن هويته ونشر الاتهامات الموجهة إليه.


وكانت الشخصية المعروفة بالرمز PPT قد حاولت، خلال جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي، الاستناد إلى قوانين حقوق الإنسان لمنع المؤسسات الإعلامية من نشر الاتهامات، محذّرة من أنها قد تقدم على الانتحار في حال الكشف عن هويتها.


ورفض القاضي نيكلين، يوم الثلاثاء، الدعوى التي رفعها المعني بالأمر، غير أن أمراً قضائياً مؤقتاً يمنع الكشف عن هويته لا يزال سارياً، في انتظار اتخاذ قرار بشأن إمكانية استئناف الحكم.


وقال القاضي، في معرض إعلانه القرار: «تم رفض الدعوى التي رفعها المدعي ورفض طلب الأمر القضائي».

وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يسمح له حالياً باتخاذ قرار بشأن استئناف الحكم من عدمه.

وخلال جلسة الاستماع التي عُقدت الشهر الماضي، جادل محامو الشخصية المعروفة بالرمز PPT بأن نشر هويتها من شأنه المساس بحقها في الحياة والخصوصية، فضلاً عن حقها في عدم التعرض لما وصفوه بـ«المعاملة اللاإنسانية أو المهينة»، وفق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكان المعني بالأمر قد رفع دعوى ضد مؤسستي «إندبندنت تيليفيجن نيوز» (ITN)، المنتجة لبرامج إخبارية تبث على قنوات ITV وChannel 4 وChannel 5، و«غارديان نيوز آند ميديا» (GNM)، الناشرة لصحيفة «الغارديان»، سعياً إلى منعهما من نشر الاتهامات الموجهة إليه.

وفي المقابل، أبلغ محامو المؤسستين الإعلاميتين المحكمة العليا، يوم الاثنين، بأن المزاعم التي تعتزمان نشرها تتعلق بما وصفوه باستغلال الرجل نفوذه ومكانته للتواصل مع شابات، ومحاولة الانخراط في أنشطة جنسية غير لائقة واستغلالية.

المصدر: إعلام بريطاني
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