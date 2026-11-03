الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية سعودية ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط

أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية قالت إنها استهدفت مواقع وتحشيدات عسكرية سعودية في عدة جبهات، إلى جانب منشآت حيوية، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية وتعطيل حركة الملاحة الجوية.وأفادت القوات الحوثية، وفق ما نشرته عبر قناتها على تلغرام، بأنها استهدفت تحشيدات للقوات السعودية شرقي محافظة الجوف، قالت إنها تابعة للضابط فارس الشمري، بعدد من الصواريخ الباليستية.وأضافت أن الصواريخ أصابت أهدافها، ما أسفر، وفق روايتها، عن مقتل وإصابة عدد من العناصر وتدمير وإحراق آليات عسكرية.كما أعلنت تنفيذ ضربات صاروخية باليستية استهدفت تحشيدات عسكرية في منطقتي رأس العارة والمضاربة، قالت إنها تابعة للضابط بدر الحربي، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات السعودية، من بينهم عدد من القادة.وفي ما يتعلق بالمنشآت الحيوية، ذكرت القوات الحوثية أنها نفذت عمليتين عسكريتين متزامنتين، استهدفت الأولى مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، ما قالت إنه تسبب في أضرار وتعطيل حركة الملاحة الجوية بالمطار.وأضافت أن العملية الثانية استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة.ولم يتضمن الإعلان تفاصيل مستقلة تؤكد حجم الخسائر أو الأضرار المعلنة.