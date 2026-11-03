الميزانية السعودية تسجل عجزا بنحو 22.5 مليار دولار في الربع الثالث من 2026

سجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة، أي نحو، خلال الربع الثالث من سنة 2026، مقابل عجز بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الثاني من السنة نفسها.وذكرت وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبةعلى أساس سنوي، لتبلغ 142.6 مليار ريال، في مؤشر على توسع القطاعات غير النفطية.في المقابل، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبةعلى أساس سنوي، لتصل إلى 116.5 مليار ريال، أي نحو 31.06 مليار دولار.وبذلك، تراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4 بالمائة إلى 259.1 مليار ريال، أي نحو 69 مليار دولار، فيما بلغت النفقات العامة، ما يعادل نحو 91.57 مليار دولار.وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو خلال أكتوبر 2026، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر سبتمبر، مع تراجع زخم الطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات، رغم تسارع الإنتاج بدعم من الطلب المحلي.