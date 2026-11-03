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الميزانية السعودية تسجل عجزا بنحو 22.5 مليار دولار في الربع الثالث من 2026

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 15:27 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سجلت الميزانية السعودية عجزا بقيمة 84.3 مليار ريال، أي نحو 22.48 مليار دولار، خلال الربع الثالث من سنة 2026، مقابل عجز بلغ 34.3 مليار ريال في الربع الثاني من السنة نفسها.


وذكرت وزارة المالية السعودية أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت بنسبة 20 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 142.6 مليار ريال، في مؤشر على توسع القطاعات غير النفطية.


في المقابل، انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي، لتصل إلى 116.5 مليار ريال، أي نحو 31.06 مليار دولار.


وبذلك، تراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4 بالمائة إلى 259.1 مليار ريال، أي نحو 69 مليار دولار، فيما بلغت النفقات العامة 343.42 مليار ريال، ما يعادل نحو 91.57 مليار دولار.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو خلال أكتوبر 2026، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر سبتمبر، مع تراجع زخم الطلبات الجديدة والتوظيف والمشتريات، رغم تسارع الإنتاج بدعم من الطلب المحلي.
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