نيويورك تايمز: الفيفا تكفّل سرا بملايين الدولارات من الضرائب والنفقات الشخصية لجياني إنفانتينو

𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗖𝗔𝗡𝗗𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗡𝗜 𝗜𝗡𝗙𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡𝗢 ! 💸





Le Monde et le New York Times révèlent que la FIFA a pris en charge les impôts dus par Gianni Infantino aux États-Unis en 2024, 2025 et 2026, pour un total de 3,6M€. 😳



Ce mécanisme d'égalisation fiscale pensé pour ne pas "avantager ni désavantager" les membres de la FIFA venus d'installer aux États-Unis pour organiser la Coupe du monde devait normalement s'appliquer aux employés, MAIS PAS AUX ÉLUS. ❌



Cette faveur lui a été accordée en 2024 dans un comité très restreint et n'a jamais été approuvée dans des documents officiels... 🙄— Instant Foot (@lnstantFoot) November 2, 2026

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكفّل، في ترتيبات مالية غير معلنة، بدفع ملايين الدولارات لتغطية الالتزامات الضريبية لرئيسهوزوجته في الولايات المتحدة الأمريكية.ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، وافقت لجنة التعويضات التابعة للفيفا، في ماي 2024، على تغطية كامل الفاتورة الضريبية الأمريكية لإنفانتينو، وذلك إثر انتقاله إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، في خطوة قيل إنها جاءت استعدادا لتنظيم كأس العالم 2026.وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الذي تكفّل به الاتحاد بلغ نحو، لتغطية الالتزامات الضريبية لإنفانتينو عن سنوات 2024 و2025 و2026.وأثار هذا الترتيب تساؤلات بشأن الشفافية، خاصة أنه لم يُدرج، وفق التقرير، ضمن الإفصاحات العلنية والتقارير المالية الرسمية المتعلقة بتعويضات كبار مسؤولي الفيفا، رغم أن الحزمة السنوية المعلنة لتعويضات إنفانتينو تقترب منولم تقتصر النفقات التي كشف عنها التقرير على الجوانب الضريبية، إذ أشار إلى أن الفيفا دفع مئات الآلاف من الدولارات لشركة أمن خاصة تُدعىلتوفير الحراسة الشخصية لزوجة إنفانتينو، بكلفة بلغت نحووأثارت هذه الترتيبات انتقادات داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الشفافية والحوكمة، خاصة بعد فضائح الفساد التي هزّت المؤسسة خلال العقد الماضي.وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات بشأن علاقته بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية مقترح «فيفا إنتربرايز»، الذي كان يهدف إلى إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية للفيفا، بما في ذلك حقوق كأس العالم.وقد أثار المقترح اعتراضات لدى عدد من الاتحادات الأوروبية، التي اعتبرت أنه قد يفضي إلى التفريط في حقوق المسابقة، قبل أن يتراجع إنفانتينو عن المشروع ويقدّم اعتذارا، وسط دعوات من شخصيات بارزة إلى استقالته.