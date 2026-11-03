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نيويورك تايمز: الفيفا تكفّل سرا بملايين الدولارات من الضرائب والنفقات الشخصية لجياني إنفانتينو

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 08:23 قراءة: 1 د, 54 ث
      
كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تكفّل، في ترتيبات مالية غير معلنة، بدفع ملايين الدولارات لتغطية الالتزامات الضريبية لرئيسه جياني إنفانتينو وزوجته في الولايات المتحدة الأمريكية.


ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، وافقت لجنة التعويضات التابعة للفيفا، في ماي 2024، على تغطية كامل الفاتورة الضريبية الأمريكية لإنفانتينو، وذلك إثر انتقاله إلى مدينة ميامي بولاية فلوريدا، في خطوة قيل إنها جاءت استعدادا لتنظيم كأس العالم 2026.


وتشير التقديرات إلى أن المبلغ الذي تكفّل به الاتحاد بلغ نحو 4 ملايين دولار، لتغطية الالتزامات الضريبية لإنفانتينو عن سنوات 2024 و2025 و2026.


وأثار هذا الترتيب تساؤلات بشأن الشفافية، خاصة أنه لم يُدرج، وفق التقرير، ضمن الإفصاحات العلنية والتقارير المالية الرسمية المتعلقة بتعويضات كبار مسؤولي الفيفا، رغم أن الحزمة السنوية المعلنة لتعويضات إنفانتينو تقترب من 6 ملايين دولار.

ولم تقتصر النفقات التي كشف عنها التقرير على الجوانب الضريبية، إذ أشار إلى أن الفيفا دفع مئات الآلاف من الدولارات لشركة أمن خاصة تُدعى GRIZ لتوفير الحراسة الشخصية لزوجة إنفانتينو، بكلفة بلغت نحو 1300 دولار يوميا لكل حارس.

وأثارت هذه الترتيبات انتقادات داخل أروقة الاتحاد الدولي، في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الشفافية والحوكمة، خاصة بعد فضائح الفساد التي هزّت المؤسسة خلال العقد الماضي.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات بشأن علاقته بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، على خلفية مقترح «فيفا إنتربرايز»، الذي كان يهدف إلى إدخال مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية للفيفا، بما في ذلك حقوق كأس العالم.

وقد أثار المقترح اعتراضات لدى عدد من الاتحادات الأوروبية، التي اعتبرت أنه قد يفضي إلى التفريط في حقوق المسابقة، قبل أن يتراجع إنفانتينو عن المشروع ويقدّم اعتذارا، وسط دعوات من شخصيات بارزة إلى استقالته.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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