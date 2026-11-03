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فضل شاكر يطلق ألبوم "حلم جديد" ودويتو مرتقب مع شيرين

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Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 08:19 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أطلق فضل شاكر أغنية "نام الليل"، أولى أغنيات ألبومه الجديد "حلم جديد"، بالتزامن مع عودته إلى الحفلات ودويتو مرتقب مع شيرين عبد الوهاب.


وأعلن شاكر عبر حسابه على إنستغرام أن الأغنية أصبحت متاحة على يوتيوب، بعدما سبق أن روّج لها بنشر مقطع تشويقي من الفيديو كليب، أرفقه بعبارة: "يمكن أحلى شي بالحياة إنه يضل في حلم جديد ناطرنا نعيشه".


ولم يكشف الفنان اللبناني حتى الآن عن تفاصيل بقية أغنيات الألبوم أو مواعيد طرحها. وتأتي "نام الليل" بعد مجموعة من الإصدارات التي قدمها خلال الفترة الماضية، من بينها "أحلى رسمة" و"كيفك ع فراقي" و"صحاك الشوق"، بحسب "بيلبورد عربية".



عودة إلى الحفلات بعد 14 عاما

واستأنف شاكر لقاءه بالجمهور عبر ليلتين غنائيتين ضمن حفلات "عودة الغايب" في موسم الرياض يومي 22 و23 أكتوبر، بمشاركة نجله الفنان محمد شاكر، قبل أن يحيي حفلا في مدينة الخبر السعودية يوم 30 أكتوبر.

وتتواصل حفلات الفنان اللبناني خلال نوفمبر، إذ يلتقي جمهوره في جدة يوم 5 نوفمبر، ثم في الدوحة يوم 12 منه، وفي منطقة البحر الميت بالأردن يوم 14 نوفمبر.

دويتو مرتقب مع شيرين

وفي سياق متصل، أكد ناصر بجاتو، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، العمل على دويتو غنائي يجمعها بفضل شاكر، من دون الكشف عن موعد إطلاقه، بحسب ما نقلته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجاء الإعلان عن التعاون بعد تفاعل شيرين مع عودة شاكر إلى الحفلات، إذ نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" عبارة "يا قلبي يا اللي بيغني"، في إشارة إلى الفنان اللبناني، وفق ما أوضحه مدير أعمالها للصحيفة.
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