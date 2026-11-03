JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 06:50 Tunis

ترامب يهدد بضرب "جبل الفأس" خلال ساعة.. ويتوقع اتفاقا مع إيران عشية انتخابات الكونغرس

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae975e9979901.21840562_imjopqhflnkge.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Novembre 2026 - 06:28 قراءة: 1 د, 23 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تضطر لاستهداف موقع "جبل الفأس" بإيران، مؤكدا أنها تستطيع تنفيذ الضربة خلال ساعة في تصريحات جاءت عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.


وأعلن ترامب أن إيران تمتلك بعض الصواريخ والمسيرات، لكن قدرتها على إنتاج المزيد منها محدودة للغاية، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض مع طهران "من موقع قوة مطلقة"، وأنها قد تضطر لاستهداف موقع "جبل الفأس" خلال ساعة إذا لزم الأمر.


وقال ترامب، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن طهران ليست في موقف تفاوضي جيد وإن اقتصادها ينهار، لكنه أكد أن الإيرانيين يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق، وأن هناك "فرصة جيدة جدً" لتحقيقه، معتبرا أن الاتفاق هو الخيار الأفضل لإنقاذ الأرواح إن أمكن.


وفي منشور على "تروث سوشيال" عشية انتخابات التجديد النصفي، قال ترامب إن أسعار النفط هبطت نحو 10 دولارات للبرميل، واصفا ذلك بأنه أكبر انخفاض يومي في تاريخ النفط، وربط الهبوط بشعور الأسواق بأن الحرب مع إيران لن تستمر، مؤكدا أن طهران تريد تسوية في أقرب وقت ممكن.

وكان نائب الرئيس جي دي فانس قال إن واشنطن وطهران أحرزتا بعض التقدم في المحادثات، مشيرا إلى أن ترامب يحتفظ بخيارات عسكرية وغير عسكرية، وأنهما يشعران بتفاؤل كبير بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، مع اشتراط التزام إيران بعدم إعادة بناء برنامجها النووي.

وتأتي التصريحات وسط محادثات مع وسطاء قطريين في الدوحة، إذ غادر المفاوضون الإيرانيون المدينة بعد التوصل إلى إطار مقترح قيد التداول، فيما لا يزال ترامب يرفض استبعاد استئناف الضربات، وسط تقارير عن ضغوط إسرائيلية لإطلاق حملة جوية واسعة بعد الانتخابات.

ورغم انخفاض الأسعار، لا تزال أسعار البنزين والديزل من بين الأعلى في التاريخ قبيل أي يوم انتخابات أمريكي، وسط استطلاعات تظهر أن غالبية الناخبين لا يؤيدون الحرب وأن تأييد ترامب تراجع منذ اندلاعها.

المصدر: فوكس نيوز+ سي أن أن
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338940

babnet

كل الأخبار...

06:50 - لجنتا التشريع العام بمجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم تناقشان مشروع ميزانية وزارة العدل  2027
06:28 - ترامب يهدد بضرب "جبل الفأس" خلال ساعة.. ويتوقع اتفاقا مع إيران عشية انتخابات الكونغرس
06:19 - ترامب: طهران تسعى اليوم إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى
06:15 - آيزنكوت يتحدى ترامب ويرفض الجلوس في حكومة نتنياهو
06:10 - رئيس الجمهورية: لا مجال للتسامح أوالتفريط في أيّ مليم من الأموال التي هي من حقّ الشعب التونسي
06:03 - رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة مراجعة تشريعات الصفقات العمومية وتسريع إنجاز مشاريع البنية التحتية
أمس 23:08 - أول تعليق لمحامي دان آدم بعد تقديم حسام حسن بلاغا ضدها بتهمة تعدد الأزواج
أمس 22:12 - المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس تنظم يوما تكوينيا حول الأمن السيبرني في عصر الذكاء الاصطناعي
أمس 22:02 - سيرين مرابط لوزير الرياضة: اعطيني سيد الوزير انجاز واحد ووحيد في عهدتك بخلاف الحجّة!؟
أمس 21:59 - تأجيل محاكمة صخر الماطري وبلحسن الطرابلسي إلى 26 نوفمبر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 | 23 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:22
14:59
12:10
06:45
05:17
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-14
23°-13
22°-15
24°-12
22°-14
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab