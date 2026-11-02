أول تعليق لمحامي دان آدم بعد تقديم حسام حسن بلاغا ضدها بتهمة تعدد الأزواج

حصلت "ABC NEWS EGYPT" على صورة ضوئية من البلاغ الذي تقدم به الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى المستشار النائب العام، ضد طليقته دينا مصطفى علي المرشدي، الشهيرة بـ "دان آدم"، يتهمها فيه بالتزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين في وقت واحد.



وفي تصريح خاص لـ "ABC NEWS EGYPT"، كشف المستشار أحمد مرتضى منصور، محامي الكابتن حسام حسن، أن موكله فوجئ مؤخراً وخلال الأسابيع الماضية بتفاصيل واقعة الطلاق، حيث كان حسام حسن قد تزوج منها بعقد عرفي في أوت 2015، قبل أن يتم توثيق الزواج رسمياً بعقد شرعي وموثق في ماي 2017.



وأضاف «مرتضى» في تصريحه أن المفاجأة تمثلت في اكتشاف وجود إشهار طلاق رسمي لطليقته من زوج سابق بتاريخ 18 فيفري 2017، مما يعني أنها كانت لا تزال على ذمة رجل آخر وقت تحرير عقد الزواج العرفي مع حسام حسن في عام 2015، برغم إقرارها المدون بالعقد بخلوها من أي موانع شرعية.



وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 129336 والمقيد بتاريخ 2 نوفمبر 2026، أن الكابتن حسام حسن تزوج من المشكو في حقها دينا مصطفى علي المرشدي بموجب عقد زواج عرفي شرعي يوم الخميس 20 أوت 2015، بحضور شاهدين وقعا على العقد.



وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها أقرت في البند الأول من العقد العرفي بأنها «ليست على ذمة رجل آخر»، وأنها خالية من الموانع الشرعية للزواج. إلا أن «حسام» فوجئ لاحقاً باكتشاف كذب هذا الإقرار وتزويرها له إذ تبين أنها كانت أثناء زواجها منه على ذمة رجل آخر، وهو السيد/ أحمد البدوي محمد أنور عبد العزيز السمنودي، المقيم بمحافظة الإسكندرية.



وأشار البلاغ إلى أنه تبيّن يقيناً أن المشكو في حقها لم تُطلق من زوجها الأول إلا بتاريخ 18 فيفري 2017 بموجب وثيقة طلاق رسمية، وهو ما لم يكن يعلمه المُبلّغ وقت تحرير العقد العرفي، مما يثبت ارتكابها جريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله والجمع بين زوجين. — ABCNewsEgypt (@AbcNewsEgypt) November 2, 2026

تصاعدت الأزمة القانونية بين المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، وزوجته السابقة دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج.وأفادت تقارير صحفية بأن حسام حسن قام بتكليف المستشار مرتضى منصور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دان آدم، وتقديم بلاغ يتضمن اتهامات بالتزوير وتعدد الأزواج، وسط تداول معلومات بشأن وجود خلاف متعلق بوثائق الزواج والطلاق وتواريخها.وفي أول تعليق من جانب الدفاع على البلاغ، قال محمد شمس، محامي دان آدم، في تصريح خاص لـ"إيجي 365" إنه لا يعلم حتى الآن التفاصيل الرسمية للبلاغ المقدم ضد موكلته.. موضحا أنه علم بتقديمه من خلال ما تم تداوله عبر مواقع الإنترنت فقط، ولم يتسلم أي إخطار رسمي أو نسخة من البلاغ حتى الآن.وأضاف محمد شمس أنه ينتظر وصول البلاغ الرسمي للاطلاع على مضمونه ومعرفة حقيقة الاتهامات الواردة فيه، مؤكدًا أنه لا يستطيع تحديد موقفه القانوني أو طبيعة رد فعله قبل الوقوف على التفاصيل والمستندات التي يستند إليها البلاغ.وأشار محامي دان آدم إلى أن الكابتن حسام حسن من المفترض أن يخرج للحديث وتوضيح موقفه من الأزمة للرأي العام، في ظل الجدل المثار حول القضية وتداول العديد من المعلومات بشأنها.