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أول تعليق لمحامي دان آدم بعد تقديم حسام حسن بلاغا ضدها بتهمة تعدد الأزواج

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Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 23:08 قراءة: 2 د, 27 ث
      
تصاعدت الأزمة القانونية بين المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، وزوجته السابقة دان آدم، بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات قانونية ضدها، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير وتعدد الأزواج.


وأفادت تقارير صحفية بأن حسام حسن قام بتكليف المستشار مرتضى منصور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد دان آدم، وتقديم بلاغ يتضمن اتهامات بالتزوير وتعدد الأزواج، وسط تداول معلومات بشأن وجود خلاف متعلق بوثائق الزواج والطلاق وتواريخها.



وفي أول تعليق من جانب الدفاع على البلاغ، قال محمد شمس، محامي دان آدم، في تصريح خاص لـ"إيجي 365" إنه لا يعلم حتى الآن التفاصيل الرسمية للبلاغ المقدم ضد موكلته.. موضحا أنه علم بتقديمه من خلال ما تم تداوله عبر مواقع الإنترنت فقط، ولم يتسلم أي إخطار رسمي أو نسخة من البلاغ حتى الآن.



وأضاف محمد شمس أنه ينتظر وصول البلاغ الرسمي للاطلاع على مضمونه ومعرفة حقيقة الاتهامات الواردة فيه، مؤكدًا أنه لا يستطيع تحديد موقفه القانوني أو طبيعة رد فعله قبل الوقوف على التفاصيل والمستندات التي يستند إليها البلاغ.

وأشار محامي دان آدم إلى أن الكابتن حسام حسن من المفترض أن يخرج للحديث وتوضيح موقفه من الأزمة للرأي العام، في ظل الجدل المثار حول القضية وتداول العديد من المعلومات بشأنها.
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