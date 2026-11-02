ترامب: طهران تسعى اليوم إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، خلال مقابلة هاتفية مع موقع "Axios".وقال ترامب لـ"Axios": "سنتخذ خطوة ما على أي حال، لكن لا داعي للعجلة"، مضيفا أن طهران تسعى اليوم إلى اتفاق "أكثر من أي وقت مضى"، زاعما أن واشنطن "استنزفت" السلطات الإيرانية وأن “شعبها مرهق من ذلك كثيرا”.وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن في وقت سابق، أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر توجيها بتسوية النزاع مع الولايات المتحدة عبر الحوار. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استعداده للرد على ضربات أمريكية جديدة، مهددا بتوسيع جغرافية القتال.ووفق الموقع، تشكلت حول ترامب ثلاث مجموعات: نائب الرئيس جيه دي فانس ودول الخليج يطالبان باتفاق مع إيران، ووزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبان باستئناف الضربات، بينما تدعو قيادة وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووكالة الاستخبارات المركزية إلى مواصلة الخنق الاقتصادي لطهران.وكانت وسائل إعلام بينها مجلة "Atlantic" قد ذكرت أن ترامب يدرس استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات الكونغرس بوقت قصير لدفع طهران إلى المفاوضات، دون أن يُحسم القرار النهائي.يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري الماضي ضرب أهداف في إيران، فردت طهران بضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة في دول الخليج العربية والأردن.وفي منتصف جوان وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددا، حيث لا يزال النزاع قائما دون تسوية.المصدر: Axios