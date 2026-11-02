JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 23:08 Tunis

ترامب: طهران تسعى اليوم إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ae9069c13be45.91445394_hejilmkqgfnop.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 02 Novembre 2026 - 22:53 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس في عجلة لاستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران، خلال مقابلة هاتفية مع موقع "Axios".


وقال ترامب لـ"Axios": "سنتخذ خطوة ما على أي حال، لكن لا داعي للعجلة"، مضيفا أن طهران تسعى اليوم إلى اتفاق "أكثر من أي وقت مضى"، زاعما أن واشنطن "استنزفت" السلطات الإيرانية وأن “شعبها مرهق من ذلك كثيرا”.


وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعلن في وقت سابق، أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر توجيها بتسوية النزاع مع الولايات المتحدة عبر الحوار. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني استعداده للرد على ضربات أمريكية جديدة، مهددا بتوسيع جغرافية القتال.


ووفق الموقع، تشكلت حول ترامب ثلاث مجموعات: نائب الرئيس جيه دي فانس ودول الخليج يطالبان باتفاق مع إيران، ووزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يطالبان باستئناف الضربات، بينما تدعو قيادة وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ووكالة الاستخبارات المركزية إلى مواصلة الخنق الاقتصادي لطهران.

وكانت وسائل إعلام بينها مجلة "Atlantic" قد ذكرت أن ترامب يدرس استئناف الضربات على إيران بعد انتخابات الكونغرس بوقت قصير لدفع طهران إلى المفاوضات، دون أن يُحسم القرار النهائي.

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري الماضي ضرب أهداف في إيران، فردت طهران بضرب إسرائيل والقواعد الأمريكية العسكرية المنتشرة في دول الخليج العربية والأردن.

وفي منتصف جوان وقعت طهران وواشنطن مذكرة لوقف الأعمال القتالية، لكنهما تبادلتا الضربات مجددا، حيث لا يزال النزاع قائما دون تسوية.

المصدر: Axios
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 338935

babnet

كل الأخبار...

saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 02 نوفمبر 2026 | 22 جمادى الأول 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet20°
16° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-14
21°-14
22°-12
24°-15
23°-13
  • Avoirs en devises 24143,3
  • (30/10)
  • Jours d'importation 93
  • 1 € = 3,35646 DT
  • (30/10)
  • 1 $ = 3,01377 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/10)     1456,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/10)   29236 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab