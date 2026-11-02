مستخدمو "بينانس" يسحبون 5 مليارات دولار فور استئناف خدمة المنصة

أفادت مصادر صحفية بأن عملاء منصة "بينانس"، سحبوا أموالا تقارب قيمتها خمسة مليارات دولار.وجاء ذلك، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، عقب استئناف المنصة خدمة السحب بعد تعرضها لاختراق أمني.ونقلت الصحيفة عن منصة "ديفي لاما" التحليلية أن المستخدمين سحبوا ما مجموعه 4.9 مليار دولار بحلول صباح يوم الاثنين، فور عودة الخدمة إلى العمل.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ يعادل نحو 3 في المئة من إجمالي حجم الأصول التي كانت مخزنة على المنصة قبيل عملية الاختراق.وكانت منصة "بينانس" قد أعلنت يوم الأحد عن استئنافها الجزئي لعمليات السحب، في أعقاب اختراق استهدف أصولا تقدر قيمتها بـ 6.3 مليار دولار.وفي وقت لاحق، أبلغت المنصة عن سحب المستخدمين لأموال بلغت قيمتها نحو 3.64 مليار دولار في غضون تسع ساعات ونصف فقط.